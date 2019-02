El Dimurol Libby's, campeador en el CID

D. Hernández, Las Palmas de GC

El mejor partido de la temporada en el momento preciso. El Dimurol Libby's fue un rival fiero ante un proyecto faraónico como el grancanario. Hoy (16:00 horas), se enfrentará al CVB Barça en semifinales. Las blanquiazules apelan a que sea en la Copa de la Reina la primera victoria frente a las blaugranas del presente curso -cayeron en las dos ocasiones en las que se vieron las caras en Liga-. El funcionamiento coral, en el que la concentración blanquiazul fue la nota dominante, pasó por encima de un IBSA CV CCO 7 Palmas que no supo encontrar antídoto a la lesión de la excentral del Haris, Lydia Alonso. El intento de resurgir amarillo fue a través de unas individualidades desbaratadas en la red por el conjunto lagunero. El Fachadas Dimurol Libby's La Laguna se mostró muy sólido en la defensa. La aportación coral en este aspecto neutralizó los errores que se vieron en el último derbi liguero. A parte, con Jaali Winters y Taylor Mims habían sumado descaro en el ataque. Los primeros ataques contaron con muchos errores no forzados, donde los malos servicios imperaban en unos juegos cortos (6-6). El escenario cambió cuando apareció Taylor Mims. La central africana Mame Diouf repitió tres veces desde la línea de fondo, cosa que aprovechó la opuesta de Montana ante la fragilidad en la recepción de las de Daniel López (8-11). La aparición de Lisbet Arredondo, con dos puntos consecutivos -fue un puñal con sus diagonales- equilibró las cosas. No obstante, el Haris sacó el pundonor para marcharse por delante al tiempo técnico (11-12). En el minuto 13, la lesión de la exblanquiazul Lydia Alonso -salió con el tobillo derecho maltrecho- cambió los planes de su técnico. El Haris empezó a marcharse y a castigar la zona central de la defensa anfitriona (16-19). López paró en dos ocasiones el encuentro y el intento se quedó en eso, en intención y no en realidad (22-25). El primero fue para las de David Martín, que neutralizaron las virtudes oponentes. El segundo set comenzó de la mejor manera posible para las leonas, arengadas por más de 50 acérrimos blanquiazules. Belly Nsunguimina se encargó de materializar en ataque la buena defensa llevada a cabo por las laguneras. Muy previsibles se mostraban las amarillas y, ante ello, el bloqueo de las tinerfeñas se convirtió en un muro que repelía todos los ataques -primaban por cuatro-. Con el 13-17, el preparador local lo paró en busca de la reacción. Los últimos puntos del segundo cuarto estuvieron marcados por los errores -otra vez- desde el servicio: Javiera y Manzano desaprovecharon sus saques. A eso se le unió el acierto en la red y unas irrupciones estelares de Flavia Dias y una Cristina Sanz que volvió a sonreír y a hacer, con un balón a la olla, un punto que alejó al Olímpico del empate (19-25). El nerviosismo y la presión a la que estaba sometido el anfitrión jugaban a favor del bando de David Martín. El técnico sabía que el encuentro en ataque estaba para Taylor Mims e inclinó este hacia el puesto que ocupaba la estadounidense. Ante ello, un nuevo giro de tuerca de Daniel López: el entrenador hizo participar al último fichaje, Kylee Zumach. La americana se mostró algo timorata -e incluso perdida- ante el funcionamiento blanquiazul. Los minutos finales fueron los de la consagración como bloque del Haris. A los bloqueos de Mame Diouf -infalible sobre la red- y Jaali Winters se le sumaron dos aces de Belly Nsunguimina. Con el 20-24, el tiempo técnico de López no hizo efecto sobre un grupo que se desmembró ante el engranaje de las leonas. El rugido del Haris quiere tener eco mañana.

David Martín: "No lo hubiera imaginado"

La alma mater del Dimurol Libby's, David Martín, reconoció tras el encuentro que "no hubiera imaginado" un encuentro tan bueno ante un "candidato al título. Hemos hecho un buen trabajo. No es solo de hoy, proviene de semanas atrás. Hemos ido de menos a más y hoy la puesta en escena ha sido casi perfecta", declaró a EL DÍA. De igual modo, consideró que la lesión de Lydia, a la que le desea una pronta recuperación, fue un "hándicap" para el IBSA. Conseguido el objetivo de clasificarse para las "semifinales", lo que venga a partir de ahora "será un premio. Vamos a ver si somos capaces de quitarnos la espinita del Canarias -por el Iberostar Tenerife- frente al Barça y, sin decisiones polémicas, plantarnos en la final", concluyó el técnico. Por su parte, Flavia Dias valoró el "comportamiento y concentración" del Haris, que funcionó "como equipo".

Nira Pérez: "Ojalá que se puedan llevar la Copa"

Contrariada e impotente. La líbero lagunera, Nira Pérez, en filas del Olímpico, reconoció la "superioridad en todo momento" del Haris. Además, dijo que el plantel grancanario está "hecho para estar arriba", pero no supo "estar a la altura". Ya apeada de la Copa, espera que el equipo de su tierra "se plante en la final y se lleve la Copa".

Logroño y Alcobendas buscan la gran final

El Alcobendas derrotó (3-1, con parciales de 21-25, 25-18, 25-18 y 25-16) ayer al Menorca y se verá las caras con el favorito Logroño esta tarde -18:30 horas- por un puesto en la final.

Los representativos de Superliga 2, a domicilio

En el Grupo A de la Superliga Femenina 2, el Aguere visita esta tarde -16:00 horas- al Soria, mientras que una hora después es el turno del Cuesta Piedra, que se mide a domicilio al Arroyo. En el Grupo B de la Superliga Masculina 2, el Arona se desplaza para enfrentarse al cvleganes.com -18:00 horas-.

0-3

IBSA CV CCO 7 Palmas dimurol

libby's IBSA CV CCO 7 Palmas: Renata Benedito, Jacqueline Rodrigues, Saray Manzano, Sara Folgueira, Lydia Alonso y Lisbet Arredondo -inicial-, Nira Pérez (líbero), Lucrecia Castellano, Kylee Zumach, Javiera Plasencia y Carolina Martínez. Dimurol Libby's La Laguna: Flavia Dias, Cristina Sanz, Jaali Winters, Taylor Mims, Belly Nsunguimina y Mame Diouf -inicial-, Laura Naranjo (líbero), Sofía Tummino y Janine Sandell. Árbitros: María Gloria Souto Jiménez y Diana Rico Sánchez. Parciales: 22-25 (32'), 19-25 (23') y 20-25 (25'). Incidencias: Centro Insular de Deportes -CID- de Las Palmas de Gran Canaria, ante 1.360 espectadores.