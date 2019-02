Clavijo acusa a Pedro Sánchez de fomentar "una división territorial"

Jorge Dávila, Santa Cruz de Tenerife

"Yo no voy a ser tan irresponsable como lo está siendo él (Pedro Sánchez), pero tampoco me voy a callar cuando vea un trato persecutorio hacia Canarias", manifestó a este periódico el presidente regional, Fernando Clavijo, en las primeras horas de la tarde de ayer. La aprobación por decreto ley de un régimen fiscal para Baleares similar al que afecta a esta comunidad ha indignado al Ejecutivo que preside el nacionalista lagunero. "Insisto, yo no quiero contribuir a una división nacional valorando si es justo o no que Baleares se beneficie de esta medida, pero tengo claro que "para Pedro Sánchez y para el PSOE existen territorios de primera y de segunda. En este caso, ha premiado a las islas de primera con un régimen especial aprobado durante el tiempo de descuento de la legislatura", criticó Clavijo.

El dirigente de Coalición Canaria pone el acento sobre los castigos que han encadenado las Islas desde que triunfó la moción de censura a Rajoy. "Su desprecio hacia Canarias comenzó nada más llegar a la presidencia y sigue riéndose de las Islas. Ha perjudicado con intención a esta tierra desde el primer minuto de su gestión y todo parece indicar que lo va a hacer hasta el último", precisa, sin olvidar los incumplimientos denunciados en las partidas adicionales del REF y el Estatuto de Autonomía, así como los millones que aún deben anudados a una sentencia favorable a los intereses canarios en el convenio de carreteras. "Lo que no resulta demasiado lógico es que estemos reclamando algo que nos pertenece por ley y ahora se saque una medida como esta, ¿no?".

Lo que sí hizo Fernando Clavijo fue denunciar la arrogancia de un mandatario que se ha saltado continuamente la existencia de una conferencia de presidentes. "Canarias nunca estuvo, y no lo va a estar en su hoja de ruta", incide el exalcalde de La Laguna. "Decisiones de este calado fomentan el pleito territorial en España, ya que es un acuerdo que está basado en unos intereses políticos y no a una realidad geográfica". Enlazada con la reflexión anterior, Clavijo destaca que "Pedro Sánchez solamente se ha preocupado por contentan a sus amigos independentistas y a los compañeros de partido que están al frente de alguna comunidad autónoma, como es el caso de Baleares... Lo que sí tenemos claro es que en los meses que lleva al frente del Gobierno de España no tuvo ni un solo gesto cómplice con los canarios".

"El PSOE premia a unas islas que se encuentran a solo 86 kilómetros del continente y castiga a quienes estamos más alejados de la Península. Lo hace, insisto, para contentar a los suyos... El PSOE canario se limita a aplaudir a su jefe y esconde sus desaires con este Archipiélago", criticando que "esta misma semana me acusaron de no tener sensibilidad con los menos favorecidos", replicó respecto a la intervención de Dolores Corujo (PSC-PSOE). "Ante eso solo tengo una pregunta. ¿Sánchez no está ignorando a los menos desfavorecidos con esta decisión?".

A pesar de los incumplimientos y la ausencia de sensibilidad -Sánchez y Clavijo solo se reunieron oficialmente una vez en los últimos ocho años-, Clavijo entiende que "a Baleares le corresponden una serie de derechos para compensar su insularidad, pero situar en el mismo plano es una insensatez y, sobre todo, habla de un desconocimiento absoluto de un tema que sí entiende Europa y que está incluido en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, es decir, la condición de ser un espacio ultraperiférico. Eso es algo que no ha tenido nunca demasiado claro el ejecutivo que preside el señor Sánchez, remarcó al término de esta conversación Fernando Clavijo.

Fernando Clavijo

Presidente del Gobierno de Canarias