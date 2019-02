Cuando hago un viaje, corto o largo, siempre me queda un recuerdo principal en la mente. Hace unos años visité Miami en un viaje más familiar que vacacional y fueron catorce días de emociones, sentimientos y sensaciones. Y con todo lo que pude ver, lo que pude sentir, lo que pude disfrutar y lo que pude observar me quedo, sin lugar a dudas, con un recuerdo imborrable para mi memoria: 'el taxista haitiano'.

Pierre era y es su nombre. Tenía 28 años y nació en Puerto Príncipe, la capital de Haití, pero hace cinco años que llegó a Miami en un barco clandestino. En todos los lugares del mundo el fenómeno de la emigración deja huellas, amarguras, maguas, tristezas, sueños tirados por la borda, como dice alguna canción, que también cuenta que muchos no llegan, y un largo devenir de historias que hacen que parezca que todos los que han emigrado viven dos vidas al mismo tiempo. Pierre llegó a Miami, llegó a un Miami clandestino que en nada se parece a las series que vemos en televisión de grandes edificios, canales, lagos y una vida very nice cool. Por más "Dios de ébano que seas", debes pasar ese suplicio del "emprendedor obligado y el emigrante que desconoce el mundo al que ha llegado".

Pierre, desde que llegó pidió "asilo económico y humanitario" como él me contó, en el país del mundo de mayores oportunidades y de más lucha, me cuenta el 'moreno haitiano'. Un amigo le comentó que conocía una persona que alquilaba un taxi. A Pierre le dio un enorme vértigo que produce no conocer los espacios ni medir las distancias, pero no le quedó más remedio que aceptar la oferta que le hiciese un señor mayor también haitiano. Desde ese entonces, Pierre se graduó de taxista en Miami. Bueno, no precisamente desde ese momento. Antes hubo un año y dos meses de auténticas penurias hasta conseguir la Social Security americana, porque, sin eso, no eres nadie en Estados Unidos (geografía, inglés, certificados de buena conducta), así como la licencia de driving y todas las bendiciones tan típicas en los Estados Unidos hasta que, por fin, te dejan formar parte de esa sociedad y la misma sociedad te sitúa hasta que te dan por 'asilado', hasta que formas parte de una sociedad con un mimetismo a veces agobiante.

Tomé el taxi en Ocean Drive para que me llevase al otro extremo de la ciudad, porque en Tenerife me hicieron un encargo muy 'Made in USA' que solo estaba en algunas tiendas de los grandes centros comerciales de La Florida, justo en el otro extremo de Miami. Allí estaba Pierre, como un gran comandante de un superavión, pero en su taxi. Cuando lo miré y le di la dirección me dice: "Me llamo Pierre, ¿desea hablar?". Me habló en un inglés afrancesado que, después resultó ser que también hablaba español. "Ya en Miami debes hablar español", dice el haitiano. Y yo, por supuesto, "deseaba hablar". Yo siempre deseo hablar.

Realmente, decir que me apetecía hablar me costó una entrevista con preguntas llenas de mucha curiosidad. Pierre no sabía ubicar las Islas Canarias en el mapa. Las situaba al lado de la isla de Guadalupe, en el Caribe. Hay millones y millones de personas que no saben dónde estamos. Después lo entendió, cuando incluso programamos un "viaje virtual" en Google Earth desde Puerto Príncipe a Candelaria, en Tenerife. Google te lleva. Pierre sonreía y decía: "de Puerto Príncipe a Candelaria"? Le hablé de la Virgen de Candelaria, pero Pierre la conocía como "Oya" en su religión santera. Cuando le dije que Candelaria tenía mar, playa, me dice: "ah, entonces es como Miami". Yo sonreí y callé.

Pero claro, quedaron muchas cosas sin hablar, sin decirse, sin explicar, sin conversar, por lo que 'el taxista haitiano', justo cuando terminaba de trabajar, se pasaba por Ocean Drive para volvernos a encontrar y acudir como cada tarde a un pequeño café que estaba justo en las playas de esa maravillosa zona de Miami. Yo tenía 14 días con todo el tiempo del mundo. También otras veces nos íbamos a Hayalia (se pronuncia así), a un ruidoso restaurante de comida típica haitiana. Nunca la había probado y es muy parecida a la de República Dominicana y a la comida caribeña. La llaman comida creole y lo mejor de todo era un pollo con una salsa picante y una crema de judías acompañada de arroz blanco y plátanos fritos.

Y así pasé una semana conociendo, a ratos, lo más profundo de 'Puerto Príncipe' sin haber estado nunca, pero conducido por Pierre. Gente imaginaria, escenas dantescas, escuchando un francés españolizado. Pude viajar a mundos surrealistas a través de su voz, pude entristecerme mucho con todo lo me contaba de su familia, los que habían muerto en el pasado terremoto, que ya lo decía con una resignada normalidad. Pude preguntar si era cierto lo del 'vudú'. Hablamos hasta del desaparecido Douvalier, quien fuera dictador de la mitad de la isla llamada La Española cuando la descubrió Colón.

Pero claro, la despedida llegó también. "Pierre, mañana me voy", le dije. Me contestó que ya lo sabía. "Volveré", aseguré. Pierre me contestó que "eso solo Dios lo sabe". Sentenció.

Nos dimos los correos electrónicos. "Tengo uno, pero casi nunca lo miro porque casi nadie me escribe", me dijo Pierre. No sé si esta amistad que nació se irá diluyendo. No sé si Pierre le dirá a alguien que se suba en su taxi si tiene ganas de hablar. Como dice 'el taxista haitiano', "eso solo Dios lo sabe".

Mientras tanto, aquí en Candelaria, cuando camino por la avenida algunas tardes, pienso en Ocean Drive. Y lo que no sabe ni sabrá quizá Pierre es que ha sido el protagonista de una historia que he contado y que titulo El taxista haitiano.

Pierre seguirá con su sueño americano de triunfar también como cantante de música haitiana. Ya había grabado algunas maquetas, y yo también tendré mis sueños, muchos de ellos siguen intactos.

Y justo a veinte mil pies de altura, mientras me alejaba de Ocean Drive, en un viaje real y no de Google Earth, escribí esta historia porque no quería que 'el taxista haitiano' quedara en el anonimato. Porque "lo escrito, escrito queda". Todo lo que escribes ya se vuelve real.

*Vicepresidente y consejero de Desarrollo Económico del Cabildo de Tenerife