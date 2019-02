Más para los barrios, mejor para Santa Cruz

6:36 AM

El Plan de Barrios que tenemos en marcha en Santa Cruz permitirá una inversión de 30 millones de euros hasta el año 2021. Se trata de un programa que ya empezamos a ejecutar sobre el terreno el año pasado, momento en el que la mejoría experimentada por la economía permitió ir aumentando progresivamente los compromisos presupuestarios. Y si en 2018 invertimos 1,1 millones en obras -algunas siguen en marcha dado que su temporalidad excede de doce meses- este año tenemos presupuestados otros 12,8 millones de euros.

El incremento de las partidas es directamente proporcional al compromiso que tiene el Ayuntamiento de Santa Cruz con los barrios del municipio, un compromiso que siempre ha existido, si bien las graves dificultades financieras derivadas de la crisis económica afectaron especialmente al capítulo inversor del consistorio.

Los tiempos hoy, afortunadamente, son diferentes y estamos en condiciones de ejecutar 41 proyectos en los barrios, adscritos a este programa, que permitirán mejorar la calidad de vida de los vecinos en sus entornos más próximos. Porque, en general, se trata de pequeñas actuaciones, pero importantes para el día a día de los ciudadanos.

Eso no quiere decir, ni muchos menos, que esa sea la única inversión que se ejecuta de manera global en la ciudad. Se trata exclusivamente de las actuaciones incluidas en ese programa específico. No olvidemos que el conjunto de las inversiones que tiene presupuestadas la corporación para este año asciende a 54 millones de euros.

La dedicación del ayuntamiento y mi compromiso personal con los más de ochenta barrios que integran el municipio han sido inequívocos; porque independientemente de la capacidad inversora en momentos puntuales, hemos actuado con determinación para solucionar todos aquellos problemas que se hayan podido producir; desde el punto de vista de la prestación de los servicios públicos o de la aplicación de medidas para proteger a los vecinos más vulnerables.

En estos ocho años de mandato me he ocupado y preocupado por los barrios, por los vecinos de Santa Cruz. He dedicado mucho tiempo -además, encantado- a dialogar y a escuchar sus necesidades. Y a adoptar medidas para dar satisfacción a sus demandas principales.

Evidentemente, aún hay mucho trabajo por hacer. Pero la realidad del municipio solo se conoce en profundidad cuando se intercambian opiniones con los propios vecinos y, sobre todo, cuando se hace de manera prolongada, con convicción y sin interés electoralista.

Ese contacto ha permitido al ayuntamiento realizar una programación de actuaciones sensata, lógica y adaptada a las necesidades perentorias de los barrios.

En este caso, además, se ha hecho a partir de un extraordinario proceso de participación ciudadana, a través de distintos canales. Han sido los vecinos quienes han sugerido las obras más adecuadas a ejecutar en sus entornos.

Así que este año estamos en disposición plena de ejecutar esos 13 millones de euros -gran parte de las obras ya cuentan con proyecto- y seguir contribuyendo a mejorar el día a día de los 200.000 vecinos de Santa Cruz. Con obras, no palabras.

*Alcalde de Santa Cruz de Tenerife