Un manual más que sobrado

Se habla y habla del libro de Pedro Sánchez, en general haciendo bromas sobre la incapacidad del autor para escribirlo. Me parecen tonterías. Ninguno de los presidentes de España desde la Transición estaba adornado de talento literario ni ensayístico, salvo Leopoldo Calvo-Sotelo; alguno era casi ágrafo y, menos Suárez, todos han tenido su "libro". Así que escribir auténticos libros no hace buenos presidentes, aunque tampoco los haga malos. De este me gusta lo que he leído, que es solo el título (Manual de resistencia), toda una declaración de principios y una teoría completa en tres palabras sobre la virtud del político y el ejercicio del poder. ¿Hace falta de veras decir más que eso? Al parecer en su interior aplica esos principios a la socialdemocracia, con lo cual describe perfectamente el estado de cosas de la izquierda, resistiendo la galerna y parcheando vías de agua como puede.