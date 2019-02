Youtube enseña que la Tierra es plana

6:36 AM

E. Lagar

El 15 noviembre de 2017 es posible que el ministro de Ciencia y exastronauta Pedro Luque recibiera el susto de su vida tras descubrir algo en Youtube. Reaccionaba así en Twitter: "Me pregunto si hay alguien que se cree de verdad que la tierra sea plana, no como broma. Alucino que haya un youtuber en Español con 88.000 inscritos sobre este tema". Y el youtuber en cuestión, Óliver Ibáñez, le respondió muy sobrado: "Gracias por la mención, Pedro. La gente cree que la Tierra es plana e inmóvil porque así lo indica el método científico y la simple observación. La Tierra bola, en cambio, está basada en teorías que jamás se han comprobado y en imágenes fraudulentas creadas por ordenador. Saludos".

En pleno siglo XXI, ahora que la Ciencia es el hecho con mayúsculas de nuestra época, hay un número creciente de personas que creen que la Tierra es plana. Se llaman "terraplanistas" y proliferan en la red. Es más, gracias a los algoritmos que controlan la distribución de contenidos en plataformas como Youtube, se está asentando como verdad algo que hasta hace poco era considerado como "la madre de todas las teorías de la conspiración", la mentira más loca que podía difundirse.

El pernicioso papel que Youtube juega en la difusión del "terraplanismo" quedó este fin de semana al descubierto en la reunión anual que celebró en Washington D. C. la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Asheley Landrum, experta en comunicación científica de la Texas Tech University, tomó la palabra para detallar el estudio que habían hecho entre los asistentes a la conferencia anual que los terraplanistas organizaron en Raleigh (Carolina del Norte) en 2017 y en Denver (Colorado) en 2018. Entrevistaron a 30 asistentes para ahondar en cómo habían llegado a la conclusión de que la Tierra era plana. Tal y como informa The Guardian, todos menos uno revelaron que se habían convencido después de ver un vídeo de Youtube. El que se salía de la norma confesó que le habían convencido su hija y su yerno que, a su vez, lo habían visto en Youtube. El caso es que todos eran aficionados a ver vídeos sobre conspiraciones, de esos que cuentan que la llegada a la Luna fue un teatrillo representado por la NASA o que el Gobierno americano organizó el 11-S. Todos detallaron que, al terminar el visionado de este tipo de falsedades, el algoritmo les sugirió vídeos que supuestamente demostraban que la Tierra era un plato. Los entrevistados reconocieron que vieron los vídeos "sólo para desacreditarlos" pero que lo que allí vieron y escucharon les acabó por convencer. La autora del estudio admite que piezas como "200 pruebas de que la Tierra no es una bola giratoria" -una de las más vistas- están pensadas para ofrecer argumentos para distintos sectores dispuestos a negar la evidencia científica, desde los que se atienen a la literalidad bíblica hasta los adictos a la teoría de la conspiración, proclives a pensar que los gobiernos y las instituciones los engañan. Landrum, la autora del estudio, subraya que Youtube está programado para ofrecer este tipo de información mentirosa "a personas que van a ser más susceptibles a ella". Por ello, esta experta considera que la plataforma, propiedad de Google, debería de ajustar sus algoritmos para "mostrar información más precisa". También le pide a los científicos que contraataquen y cuelguen sus propios vídeos. Si se insufla verdad en la red, la Tierra se hincha y redondea.