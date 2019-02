El Haris devuelve a Tenerife a la final

6:36 AM

D. Hernández, Las Palmas de GC

El Dimurol Libby's La Laguna estará, tal y como pasó en 2017, en la final de la Copa de la Reina. Supo sufrir ante el actual segundo clasificado de la Liga Iberdrola, el CVB Barça, y acabar imponiendo su ley -sobre todo en la red- en un último set donde derrochó autoridad (1-3). Hoy (16:00 horas, Radio El Día), se verá las caras con el Minis de Arluy Logroño, vigente campeón, que dejó a cero (25-19, 25-12 y 25-23) al Feel Volley Alcobendas.

Que el Haris había emergido de los gérmenes del extinto Tenerife Marichal resulta una obviedad. Ahora bien, a base de sacrificio, humildad y pensamiento grande está acercándose a las cotas de los grandes y de su antecesor. Libres de presión, las jugadoras de David Martín quieren volver a sentir el peso del cetro copero.

El encuentro comenzó con el que fue el punto más largo de los 14 siguientes. Las blanquiazules salieron perdiendo de un intercambio de errores en los que la defensa blaugrana se imponía y obligaba a Martín a pedir el primer tiempo muerto (8-5, 6').

La actitud defensiva y el buen e inteligente golpeo de Brun seguían dándole la razón al planteamiento de Hugo Gottuzo (12-9). Tras el tiempo técnico, el Haris empezó a recortar terreno y a imponerse en la red, donde Mame Diouf y Taylor Mims sentaron cátedra (15-16). La intermitencia de la referente culé, Ana Escamilla, dio como producto la remontada y unos últimos puntos que dieron el set a las laguneras (22-25). Jaali Winters empezó a asomar su cabeza en el ataque por cuatro y extendió su brillante aportación hasta el final del choque -acabó con 21 puntos-.

El segundo set empezó con el dominio desde el saque -Mabel Caro repitió en tres ocasiones- del Barça. No fue hasta ya pasado el tiempo técnico cuando las leonas pudieron ponerse por delante (13-14, 13'). Sin embargo, la solidez blaugrana no se quebrantó y acabó aprovechando el riesgo asumido por Nsunguimina desde el fondo para acabar igualando la contienda (25-23).

El encuentro empezó a ir por otros derroteros, en los que la colocadora Araco intentó buscar la zona débil, aquella donde no estaba el muro conformado por los brazos de Mame y Taylor. El desgaste físico empezó a hacer mella en Brun y Escamilla no conseguía la regularidad que la avala como internacional. La receptora, en un intento de diagonal por cuatro, vio como la bola pasó sobre la cinta para acabarse yendo fuera (8-12). Tras el receso, el Barça volvió a demostrar ser un equipo con tanta resistencia como tablas inculcadas por el técnico argentino. Una mala recepción dio el iguales a 17 y el consiguiente tiempo muerto solicitado por Martín. La calidad y descaro de la novel Jaali terminaron por decantar un set que concluyó con el saque de Tummino. La final estaba cerca (23-25).

Si el Barça quería alargar el encuentro, debía de aislar un nerviosismo que acompañó a la plantilla en la previa del encuentro. Entonces, Maldonado tomó las riendas desde el saque y empezó a abrir brecha en el marcador (4-1). David lo paró y el decorado volvió a pintarse de blanquiazul. La aportación coral fue la tónica dominante en un final marcado por la magnífica aportación de la central Mame Diouf -hizo el mejor partido que se le recuerda-, que acabó con seis puntos tras bloqueo (13-19). El final sería plácido, aunque hubo susto en forma de problema físico de Belly Nsunguimina. Por suerte para los intereses blanquiazules, la cañonera grancanaria pudo seguir jugando tras una subida del gemelo de su pierna izquierda. El Haris, con un ace de Winters acabó ganando (15-25). Llegadas a este punto, las blanquiazules quieren seguir soñando.

Mame Diouf: "Quiero hacer mi mejor partido en la final"

La aportación de Mame Diouf, central del Dimurol Libby's La Laguna, fue crucial en el desarrollo del encuentro frente al Barça. La jugadora oriunda de Senegal enalteció el "funcionamiento colectivo" en un enfrentamiento que supieron "levantar". En esas lides, los incondicionales desempeñaron un papel determinante. "Juguemos donde juguemos, sabemos que los tenemos ahí: tenemos a la mejor afición de España", espetó. Con respecto a su aportación, espera "seguir mejorando" y sueña con que su mejor partido sea hoy para "levantar la Copa, por fin", concluyó la blanquiazul Diouf.

Flavia Dias: "De este modo, nadie nos para"

El corazón dentro de la pista y fuera de ella. Flavia Dias reivindicó la "humildad" con la que llegó el Haris a la cita copera y las "ganas de seguir dándolo todo" que tiene el equipo lagunero. "El trabajo del conjunto se ha visto en la pista; así nadie nos para. Este grupo es especial y se merece levantar un título tan bonito (por la Copa)", refrendó la brasileña. Por último, hizo hincapié en el "sueño" que vive la entidad a la que regresó para volver a una final copera, cosa que "quedará para la historia", completó Dias.

1-3

Barça CVB-dimurol Libby's La Laguna

Barça CVB: Araco (6), Brun (9), Maldonado (9), Gómez (16), Caro (7) y Escamilla (15) -inicial-, Rodríguez -líbero-, García (-), Battllé (-), Trilla (-), Koehler (-) y Grima (-).

Dimurol Libby's La Laguna: Winters (21), Mims (15), Sanz (4), Nsunguimina (9), Dias (5) y Diouf (13) -inicial-, Naranjo -líbero-, Suárez (1), Sandell (-), Tummino (-), Urrea (-) y Hernández (-).

Árbitros: Susana Rodríguez y Gloria Souto.

Parciales: 22-25 (35'), 25-23 (27'), 23-25 (31') y 15-25 (26').

Incidencias: Centro Insular de Deportes -CID- de Las Palmas de Gran Canaria, ante 570 espectadores.