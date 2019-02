¿Por qué el Ministerio no contempla financiar el Bexsero?

V. Pavés

E n los últimos meses hemos asistido a una auténtica contienda entre Canarias y el Estado. Cuando no son carreteras, es el agua para el riego o la dependencia, pero el último rifirrafe entre ambas administraciones ha sido más sutil y ha ocurrido justamente en el área sanitaria.

Canarias decidió de manera unilateral esta semana financiar el Bexsero, la vacuna para la meningitis tipo B, que se aprobó en 2014 en España para uso hospitalario y que empezó a comercializarse en las farmacias en octubre de 2015. Hasta ahora, los padres interesados podían vacunar a sus hijos de esta enfermedad por aproximadamente 200 euros (106,12 euros la dosis) e intentando salvar la lista de espera que se ha generado prácticamente desde el principio debido a la gran demanda.

Pero cuando parecía que la Administración canaria había llegado a un consenso con las sociedades científicas que satisfacía también a la población, María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, criticó la decisión. Afirmó que la medida era "política" e insistió en que no se debería "alterar el calendario de forma unilateral", porque acaba de consensuarse uno nuevo hace apenas 4 meses.

Pero el debate, aunque parecía empezar en estos días, se remonta a principios de año. Aproximadamente el 11 de enero se filtraría un extenso documento firmado por la Comisión de Vacunas del Ministerio de Sanidad, en el que se evaluaba la enfermedad meningocócica y sus diferentes subtipos, haciendo hincapié en su incidencia, mortalidad y los tratamientos para combatirla.

En las 100 páginas del informe, el Ministerio se posiciona en contra de la financiación de la vacuna 4CMenB, es decir Bexsero, al concluir que no es "coste-efectiva". En el documento, que valora los datos recabados en los últimos 3 años Reino Unido, al ser el único país que ha integrado la vacuna en su calendario, concluye que "resulta difícil extrapolar los datos" debido a las "diferencias en la expresión de las lipoproteínas en las cepas circulantes en España", por lo que no es sencillo cuantificar "cuál podría ser el impacto o la efectividad de la vacuna en nuestro medio". También resalta la "corta duración de la protección", la ausencia de protección comunitaria o de rebaño y los numerosos cuadros febriles que han acudido a consulta después de recibir la vacunación en Reino Unido.

Todo ello, unido a su precio, motiva al Ministerio a considerar la vacuna "no coste-efectiva". Para tomar esta decisión se remite además a un documento elaborado por la Ponencia de Vacunas en 2013, que evaluó el impacto potencial de la vacunación sobre la carga de la enfermedad, reflejando que sería necesario vacunar a 12.853 menores de 12 meses en España (entre 10.427 y 18.469 niños) para prevenir un caso en este grupo de edad y, para prevenir un fallecimiento en el mismo grupo de edad, sería necesario vacunar a 117.827 menores de 12 meses (entre 95.648 y 169.377). Por ello, concreta que "sería necesario un precio muy bajo por dosis (entre 5,6 y 1,52 euros, según umbral seleccionado) para que la introducción de la vacuna en calendario resultara eficiente". A Canarias, según Salud Pública, le costará unos 60 euros.

Los expertos lo rebaten. Todos estos argumentos fueron desmontados poco después por el pediatra e investigador clínico Federico Martinón-Torres, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago, miembro de la Asociación Española de Pediatría y coordinador de la unidad de investigación en vacunas del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. El experto aseguró, haciendo referencia al argumento de las diferencias en la expresión de lipoproteínas, que "no existe un sistema fiable para predecir que una vacuna va a funcionar", pero esto no debería ser un factor determinante.

También destacó que casi nunca se sabe si una vacuna va a generar protección de rebaño cuando se incluye en el calendario. "Pero que exista o no protección comunitaria no pone en duda la protección directa", concluyó. Respecto a los "numerosos cuadros febriles", argumentó que la vacunación de más de 9 millones de sujetos en Inglaterra "constata la seguridad de la vacuna" e insistió en que el incremento de fiebre "no ha supuesto un ningún impacto significativo en los sistemas de salud".

En Canarias, Susana Cantero, coordinadora del grupo de trabajo en vacunas de la Asociación Canaria de Pediatría de Atención Primaria, aseguró categóricamente que la ministra "ha mentido". "Trabajamos por la salud de los niños", recordó Cantero, que remarcó que aunque hay pocos casos al año, cada uno de ellos tiene "nombre y apellido". En este sentido también recordó que Inglaterra incluyó esta vacuna hace apenas tres años, un tiempo totalmente insuficiente para determinar una tendencia, pero suficiente para que se vea la eficacia de la vacuna. Mientras, Luis Ortigosa, presidente de la Asociación Canaria de Pediatría, se mostró crítico ante las declaraciones de la ministra, ya que, aunque admitió que tiene razón, porque Canarias no ha seguido los pasos burocráticos concretos, recordó que las competencias en materia de Sanidad están transmitidas a cada comunidad.

España da datos positivos. Los datos preliminares de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica arrojan luz sobre la eficacia que está teniendo la vacunación en los niños. Y es que en los últimos años se ha visto una reducción significativa de casos, especialmente en niños menores de un año. No obstante, la relación causal no está tan clara, de hecho Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, admitió no atreverse "asegurar el descenso", y concluyó que "puede haber una ligera protección secundaria como consecuencia de que llevamos mucho tiempo vacunando contra el meningo C, y esto puede haber tenido un cierto impacto". No obstante, hizo hincapié en la necesidad de establecer una vacuna eficaz porque "el meningo B tiene un comportamiento totalmente impredecible".

Los tres motivos de Canarias

1. La inequidad para acceder al Bexsero.

2. El comportamiento errático de la enfermedad

3. Provoca la muerte en un 10% de los casos y secuelas en los supervivientes en un 20 y 30% de los casos