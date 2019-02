EL POLÍTICO ?LABORATORIO? DE LA LAGUNA

Hoy me permitirán que ejerza de lagunero profundo y les cuente algo de lo que se cuece en lo que, para muchos, es el auténtico "laboratorio" de hacer política en Canarias. Para empezar, el casi incombustible José Alberto Díaz Domínguez, por el que nadie daba un euro en junio del año 2015, parece que va a llegar a las elecciones locales habiéndose comido el turrón cuatro navidades como alcalde lagunero y habiendo soportado casi una docena de anuncios de moción de censura, sin que una grúa lo haya movido de su sillón en la alcaldía, a pesar de lo del pasado viernes.

GRAN ?EMOCIÓN? DE CENSURA LAGUNERA

La operación Muvisa ha sido un mazazo para el alcalde José Alberto Díaz y para Coalición Canaria, pero las sumas son las sumas, para bien y para mal, en las duras y en las más duras. Muchas sumas han apartado históricamente de la Alcaldía lagunera a Santiago Pérez y, esta vez, ha sido Santiago el que ha logrado conjurar una suma de 15 concejales contra José Alberto Díaz. Se cargaron el consejo de administración de Muvisa y, muy posiblemente (o no), quizá mañana mismo se convierta el propio Santiago Pérez (o Rubens Ascanio) en el presidente del nuevo consejo. La cosa no ha llegado a moción de censura, pero en La Laguna se sintió emoción de censura. Y a partir de ahora?, vendrán curvas.

SOLO 90 DÍAS PARA ELEGIR NUEVO ALCALDE

A día de hoy faltan exactamente 90 días para ir a votar en las elecciones locales del 26 de mayo, que decidirán quiénes serán los futuros nuevos alcaldes o alcaldesas. Y puede ser que José Alberto Díaz sea reelegido (o no) pero, haber gobernado La Laguna con solo 7 concejales propios, de los 27 que tiene la corporación lagunera, no me negarán que tiene timbales y mérito. Y en el próximo futuro (por lo que se barrunta) La Laguna seguirá siendo el excitante, complicado y hasta surrealista laboratorio político de Canarias.

EL PP HA CONFIRMADO NUESTRA PRIMICIA

Lo adelanté en primicia en El Cotarro del pasado 25 de noviembre, hace hoy exactamente tres meses. Avancé que Manuel Gómez Padilla estaba enamorando con el PP para ser su cabeza de lista a la Alcaldía de La Laguna. Manolo, hasta entonces presidente de la Federación Canaria de Baloncesto (FCB) y vicepresidente de la Federación Española (FEB) que preside Jorge Garbajosa, parece que dejaba los dos cargos para dedicarse (según se dijo) a particulares labores profesionales y empresariales. Pero lo del salto a la política a través del PP sonó mucho. Da la impresión de que la cosa tenía que ver con hacerse querer o mejor hacerse valer ante Garbajosa o ante los líderes del PP en Tenerife... y en Madrid.

GANÓ MANOLO Y QUEDÓ SIN ALCALDÍA IVÁN

El año 2016 el PP ofreció (y hasta prometió) la cabeza de la lista al ayuntamiento lagunero a Iván González Riverol y más tarde a Ana Zurita, para, al final, quedarse con Antonio Alarcó. Este año ha vuelto a estar hablando con Iván González mientras también sonaba el retorno de Ana o la llegada de otros (Jacob, Julián, etc.) Al final, sinceramente, creo que injustamente han vacilado, utilizado y engañado a Iván (a quien al final han ninguneado) hasta "cuajar" la candidatura de Manuel Gómez al que, dicen, ha llamado para convencerle hasta el mismísimo Pablo Casado, presidente del PP. Manolo es un gran candidato (novato en el parquet político, eso sí) y será un buen compañero para conformar grupo de gobierno en La Laguna, donde, seguro, tendrán que unirse para gobernar, por lo menos, dos o tres partidos. Y si no, al tiempo. Por ello, José Alberto está contento de que Manolo encabece.

TERESA SE AFIANZA, PERO DESCONCIERTA

Por su lado, Teresa Berástegui ha ido madurando durante la legislatura municipal que ahora termina, se ha afianzado en Ciudadanos (C?s) y se confirma como candidata a la Alcaldía lagunera por C?s. Pero durante la legislatura ha estado también flirteando con la oposición radical y ha tenido mosqueado a más de uno (incluso dentro de su propio partido). Me consta que los dos votos de C?s del pasado viernes (el de Teresa y Jonatan Díaz) sumándose a los 6 de Unidos Se Puede, a los tres del grupo de Santiago Pérez (XTF-NC), a los dos de Mónica Martín y María José Castañeda (las buenas concejalas del PSOE que minutos después dejaron de serlo) y a los dos de los concejales no adscritos Javier Abreu y Yeray Rodríguez, "desconcertó" a mucha gente, tras el moderado discurso de la propia Teresa Berástegui en la junta general de Muvisa. Al final, dijo alguno, Ciudadanos "se volvió a echar a los brazos de Podemos y los radicales". Esperemos al futuro.

SANTIAGO PÉREZ SE RENUEVA A SÍ MISMO

El en principio ganador del viernes fue Santiago Pérez, que lideró la operación Muvisa, supo convencer a casi todos y logró sumar los 15 votos que desalojaron a José Alberto y los suyos del consejo de Muvisa. Santiago es el rayo que no cesa y ahora lidera Avante La Laguna, un partido, grupo, coalición o agrupación electoral con la que pretende, una vez más, convertirse en alcalde. Es cierto que Santiago pide que el Ayuntamiento lagunero se renueve y que Coalición Canaria pase a la oposición, pero no es menos cierto que, si no me equivoco, Santiago ha sido concejal desde el año 1999 y lo ha sido teniendo como alcaldes a Elfidio Alonso, Ana Oramas, Fernando Clavijo y el actual, José Alberto Díaz. O sea, Santiago en esto de la renovación se renueva a sí mismo y, como el whisky, sigue tan campante

ALARCÓ, RUBENS, LUIS YERAY, ABREU Y VOX

En el caso de Antonio Alarcó (PP) hay que reconocer que ha cumplido, permaneciendo como senador y como concejal toda la legislatura, con la insultante y envidiable capacidad de trabajo y organización que le caracteriza. Ahora, si Manuel Domínguez y Asier Antona no le vetan, casi con total seguridad volverá a repetir candidatura al Senado por el PP y, seguro, volverá a la Cámara Alta. Rubens Ascanio parece que en marzo le va a ganar la pugna a María José Roca y repetirá como candidato de USP. Javier Abreu no sabemos qué hará. Luis Yeray Gutiérrez (PSOE) permanecerá moviéndose con "perfil bajo", siguiendo las inteligentes directrices de su jefe de campaña, Pedro Ramos. Y mientras tanto, VOX espera el sí de un importante personaje lagunero que ya ha estado en política y que podría volver.

GRAN ANTOLÓGICA DE JOSÉ CARLOS GRACIA

No puedo terminar sin hacerme eco de la inauguración, el pasado de viernes, de una gran exposición antológica protagonizada por mi tocayo y amigo José Carlos Gracia, madrileño de nacimiento (1936) y tinerfeño de adopción. Está en el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife (calle José Murphy, 12) y estará abierta hasta el 15 de abril. La impresionante exposición muestra en 60 grandes obras fruto la magnífica trayectoria pictórica de José Carlos Gracia durante, precisamente, casi 60 años, entre 1959 y 2019. En ella, por supuesto, no faltan paisajes, momentos costumbristas, imágenes de caballos y los famosos retratos realizados por José Carlos Gracia, muchos de los cuales han ido viendo la luz en las dominicales páginas de este periódico El Día durante años. Reyes y reinas, pontífices, jefes de estado y presidentes de gobiernos, personajes famosos y populares han quedado inmortalizados en los retratos de José Carlos Gracia. Se trata de una exposición única que, sin duda, no se deben perder. ¡Felicidades, amigo tocayo!

