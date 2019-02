"Cascarrabias no habría pedido plaza en Santa Cruz si no hubiera ganado"

@HGonar, Santa Cruz de Tenerife

Cascarrabias recibió el domingo el premio a la superación que comenzó hace seis años con David Padilla. Es el primer premio de Interpretación en 19 años de concurso, lo que le permitirá representar al Norte en Santa Cruz 2020. En cinco años han logrado dos terceros de Interpretación, dos segundo y un primero y Criticón. La única vez que no logró cartón fue en Puerto de la Cruz, municipio al que pertenece Cascarrabias.

¿Han ganado en el Norte por la constancia?

Es un premio a la constancia. Hemos tenido que reestructurar todo desde la base para llegar a estos Cascarrabias. Venía de una época oscura, donde fue penalizada con quedarse fuera de concurso. El mismo trabajo que mostró el sábado lo hace el primer año que comenzó el cambio y no habría recibido el premio por la imagen.

¿Ha sido clave este año el fichaje del letrista, El Pechi?

El Pechi es clave fundamental. Cuando yo llegué, pasado el 15 de noviembre, habían montado una presentación y un tema, que estaba aún cogido con pinzas. El tiempo se le había echado en encima. Pensé que no íbamos a llegar y a quince días de concurso se acabó de montar todo.

¿Tiene el mismo sabor ganar un concurso sin Trapaseros?

Sí, ya estuvimos con Trapaseros y éramos firmes candidatos al primero, que se lo llevaron ellos de forma muy merecida. Hemos estado con ellos en la pomada, con lo que sabe igual de bien.

Como ustedes ganaron a Tiralenguas, quintos en Santa Cruz... ¿se puede decir que estos Cascarrabias habrían entrado en el pódium en la capital?

No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por esa regla de tres, los quintos clasificados en Santa Cruz tendrían que haber sido primeros en el Norte y las circunstancias son diferentes. Me gustaría destacar el exquisito trato de Tiralenguas con Cascarrabias: esperaron a Cascarrabias en las carpas y nos hicieron un pasillo y corearon a Salvador y a cada uno de los chicos. Chapó por los componentes de Vera.

Trapaseros ha recibido muchas críticas y Cascarrabias algún reproche de Puertopotras. ¿Es partíticipe de estas recriminaciones?

Ni entro ni salgo en esos temas. Cada uno sabrá lo que ha hecho y suerte en el concurso en el que participe. En el caso de Puerto de la Cruz, decidimos no ir al de Verano por votación como medida de presión para que pagaran la subvención de 2018, que aún no hemos recibido.

De no haber ganado en el Norte, ¿habrían pedido plaza en Santa Cruz?

No, para nada. La ganadora del Norte, como ocurre hace años, tiene que ir a Santa Cruz, pero Cascarrabias no es partícipe de abandonar el concurso del Norte por el de Santa Cruz.

En lo personal, no salieron los Trabas en Santa Cruz, y eso le habrá dejado un sabor agridulce.

Tengo otro punto de vista: este año pude ir a ver el concurso de murgas infantiles después de muchas ediciones. Algunas murgas de Santa Cruz me han llamado y no me he pronunciado; he perdido un poco la chispa por el concurso de Santa Cruz, no por la murga, sino por lo que rodea. Trabas va a salir casi al 90% de posibilidades con un fusión con los antiguos Los Que Son Son.

¿Goza de buena salud el concuso del Norte?

Salud tendría si fueran 20 o 25 grupos. Si se están cayendo grupos, algo estará pasando.

¿Es partidario de arrastrar la nota de fase a final, como hace el Norte?

Me gusta, es un premio al trabajo completo. De la otra manera solo se premia un tema.

¿Prefiere el concurso del Norte al de Santa Cruz?

Son dos concursos diferentes.

¿Siente Zeta-Zetas como la murga que fundó?

Sí, claro. Siempre he sido respetuoso con Zeta y nadie me puede negar que fui su fundador. De hecho, me han felicitado muchos componentes, como yo he hecho con ellos por su grandísimo trabajo.

¿Qué tiene que ver estos Zeta-Zetas con los de su época?

En mi época empezamos a hacer cositas media locas, como El Monigote, La Pecera, y hubo temas anteriores como El Kiosco, La Canción innovadora, El Helio, La Rima... canciones con las que se intentó innovar. Al final se despuntó en El Monigote y La Pecera, y todo lo que han hecho ya.

¿Se identifica con el actual estilo de Zeta-Zetas?

Siempre me ha gustado la parte visual, acompañada de letra, independientemente de que las primeras canciones de apuesta visual que se hicieron no tenían el contenido de letras que tienen ahora. Hay que llegar un equilibrio y es cuestión de épocas; esta misma discrepancia se planteó con el humor de Triqui-Traques; esto es cuestión de modas. El objetivo es mantenerse arriba y disfrutarlo mientras estás en la ola, porque todo esto cae y habrá que reestructurarse.