Benjamín Reyes, Lugar

Zahara (Úbeda, 1983) se ha labrado, paulatinamente, una sólida carrera musical. Astronauta, su quinto trabajo discográfico, ha significado su consagración definitiva, alcanzando notoriedad con el tema Hoy la bestia cena en casa. Acaba de publicar, junto a Carlos Sadness, una de las canciones de la película Bajo el mismo techo. Está previsto, sin fechas cerradas, que vuelva a tocar en Canarias en 2019.

¿Tiene algún tipo de ritual antes de salir a escena?

Me suelo abrazar con los integrantes de mi banda y me gusta decirles unas palabras para concentrarnos en el concierto y que salga lo mejor posible.

¿Por qué canta Zahara?

Canto aquellas cosas que me emocionan, que siento, que me afectan, que me cabrean, que me ilusionan. Utilizo la música como catarsis de mis propias emociones y las transformo en canciones.

¿El drama es mejor materia prima que la felicidad para escribir canciones?

La tristeza lleva a la reflexión y esta a la creación. Mientras en la felicidad la estás viviendo y es más difícil pararte a escribir. Siempre escribo desde el después. Ni en la tristeza absoluta ni en la felicidad plena. Me influyen tanto las situaciones tristes como las divertidas de mi vida.

En Hoy la bestia cena en casa reflexiona sobre la gestación subrogada. ¿La música debe de tener mensaje?

No lo creo. La música tiene que ser libre y hablar de aquellas cosas que le apetezcan al que la crea. No obstante, me parece interesante hacer llegar un mensaje que haga reflexionar, no convencer.

¿Por qué cree que este tema ha sido el que más repercusión ha tenido del disco Astronauta?

Supongo que porque no estamos habituados a que una canción pop tenga un mensaje contundente. Parece que las canciones pop solo tienen que hablar de desengaños amorosos.

¿Por qué grabó Astronauta en Gales?

Porque quería grabar con el productor Matthew Twaites. Después de comentarle el tipo de disco que quería hacer, él decidió grabar en Gales. Estuvimos en un estudio residencia en el que incluso dormíamos allí. Tuvimos mucha libertad de grabación, mucha tranquilidad y tuve una conexión muy bestia con los músicos.

¿Qué supuso romper con Universal y editar Santa con G.O.Z.Z. Records?

Antes de Santa, saqué La pareja tóxica con el sello independiente Music Bus. El cambio de estar en una multinacional a un sello pequeño ha supuesto ser la dueña de mi carrera y tomar las decisiones en libertad. Ahora me siento feliz. Estar en una multinacional supone pasar por el aro en muchas cuestiones que para mí no son justas. Marcharme de Universal ha sido fundamental en mi carrera. Ahora, con menos medios, vendo más discos que con ellos, y eso que La fabulosa historia de... sonó en Los 40 Principales y fue sintonía de La Vuelta a España.

La suelen tildan de almibarada y naïf. Defiéndase.

Esto me lo decían hace tiempo. Supongo que esto lo decían por la estética del disco La fabulosa historia de?, en la que tenía una imagen muy pop y naïf. No me tengo que defender, la gente puede pensar lo que quiera sobre cómo creen que soy. Ahora escucho más que he evolucionado desde esa aparente ingenuidad.

La canción que interpreta en la película Bajo el mismo techo, junto a Carlos Sadness, tiene un aire a Pimpinela?

Sí [se ríe], tiene un poco de "pimpinelismo indie". Nos propusieron escribir una canción que reflejara el tono de la película, en la que la pareja protagonista tiene que convivir en la misma casa después de divorciarse. Carlos y yo, después, de leer el guion, le dimos un aire cómico y tuvimos como referencia a Pimpinela.

¿Supuso una presión hacer una versión, junto con Santi Balmes, de un tema tan conocido como Lucha de gigantes, de Antonio Vega?

Siempre existe esa presión cuando versionas un tema popular, además esta canción es emblemática. Antonio Vega ha sido muy admirado y cuenta con unos seguidores muy fieles. Tanto Santi como yo lo admiramos y hemos hecho esta versión desde el cariño. Es imposible gustarle a los fans acérrimos de Antonio.

- Ha escrito el libro, Trabajo, piso, pareja. ¿Para qué tipo de lector está concebido?

El libro cuenta una historia de treintañeros y son los que más conectan con el libro, pero lo ha leído desde gente muy joven a mi madre; hombres, mujeres y personas de cualquier tipo de orientación sexual. El libro está concebido para cualquiera que quiera leer una historia.

Es fan declarada de David Duchovny, a la que le ha dedicado un tema. ¿Qué valor le concede a la fama?

[Se lo piensa] Mi fama ha ido creciendo paulatinamente, relacionada con mi profesión, y la he ido asumiendo de forma natural. No es una fama molesta, sigo haciendo mi vida normal. No tengo una trascendencia tan grande para que sea un problema. Al contrario, es bonito que la gente te pare por la calle y reconozca que le gusta tu música. No sé cómo lo llevará David Duchovny. Intento tratar a los demás como a mí me gustaría que me trataran. Que alguien sea famoso no nos da derecho a pedirle nada. El día que coincidí con él en un teatro de Broadway ni siquiera me acerqué.

¿Tiene previsto volver a Canarias con esta gira?

Está previsto tocar en Canarias, pero todavía no se han cerrado las fechas. Recuerdo que mis primeros conciertos en las islas fueron gracias a The Mistake. Hicimos una mini gira de la que guardo gratos recuerdos. Sigo teniendo una relación muy buena con ellos.