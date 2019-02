El velludo tinerfeño que llegó a la corte francesa

Raúl Gorroño

U n personaje real, Pedro González (Petrus Gonsalvus), nacido en Tenerife en el año 1537, aquejado de una enfermedad, la hipertrosis universal congénita, que cubría todo su cuerpo de vello, es el protagonista central de la novela Ponte en mi piel que presentó recientemente en Santa Cruz la escritora Emma Lira.

La autora madrileña, cuya anterior obra está ambientada en Tenerife ('Búscame donde nacen los dragos'), ha vuelto a echar mano de la isla como fuente de inspiración de su relato. En este caso se ha puesto en la piel de Gonsalvus, un ser real sobre el que ya recopilaron en sendos libros datos objetivos el periodista y escritor tinerfeño Enrique Carrasco Molina y el italiano Roberto Zapperi.

Emma Lira ha aprovechado todo esa información obtenida por ambos investigadores y ha novelado cómo pudo ser la existencia de este ser, que llegó a vivir ochenta y un años. Los diez primeros en Tenerife, luego fue trasladado a Reims como presente para el rey francés Enrique II, pero murió en Italia.

Este tinerfeño que vivió en el siglo XVI, que pudo inspirar la historia La bella y la bestia popularizada por Disney, se caracterizó por ser muy inteligente, saber estar y comprender la extraña y adversa realidad que le tocó superar en un periodo bastante convulso de la historia en Europa, en el que se cruzó con famosos como Catalina de Médici, o el astrónomo Nostradamus, entre otros,

"He elegido este personaje porque tiene todos los ingredientes de las novelas que me gustan y una base histórica. Se conocen detalles de la vida de Pedro González o Petrus Gonzalvus, pero hay muchas lagunas que desconocemos y nos las tenemos que imaginar de alguna manera. Eso me permite meterme en un ser real, que existió, en un periodo histórico que existió y novelar lo que no se sabe", explicó la autora.

La existencia de Petrus se empieza a conocer a partir de su llegada a la corte de Enrique II de Francia, aunque no hay crónicas del hecho. No hay registros, ni partida de bautismo, ni nada. Lira ha imaginado el acontecer vital de Petrus desde que llegó a Francia, además de ofrecer detalles inventados sobre como nació, creció en su comunidad y llegó a la corte francesa tras ser capturado por unos corsarios.

"Es un niño con todo el cuerpo cubierto de pelo por una enfermedad, que entonces no se sabe lo que es. Se piensa cualquier cosa, que es un ser demoniaco, una bestia... Le cuenta al rey de Francia que viene de Tenerife y que es hijo de un mencey, con lo cual decide tratarle como el hijo de un rey extranjero".

La época en la que se desarrolla la niñez de Petrus refleja un contraste entre la llegada de los castellanos y un Tenerife donde quedan núcleos de alzados en el norte que tratan de combatir esa invasión extranjera en la que se ven caballos, grandes barcos, armas de metal y de fuego.

"Cuento cómo nace en Tenerife, donde lo llaman Guancancha -hijo de perro-, con esa enfermedad y deciden dejarlo vivir, o cuando ante el acoso que está sufriendo el pueblo guanche empiezan a buscar culpables de alguna manera sobrenatural y como ese niño puede ser un endemoniado piensan, algo maligno que les está trayendo mala suerte, hasta que lo secuestran y lo llevan a la corte de Enrique II, donde se le da una educación junto a los hijos del rey".

Emma Lira recrea con mucha imaginación las vicisitudes por las que pasó Petrus en Francia, como le obligaron a casarse, tras la muerte del rey, con una dama del séquito de Catalina de Medici, con la que al final tuvo varios hijos, cuatro de los cuales heredaron la extraña enfermedad de su padre.

La novela está narrada en primera persona por los tres protagonistas principales de la historia, el propio Petrus, y dos de las mujeres que vivieron en su entorno más cercano, su esposa Catherine y Diana de Castro, hija bastarda del rey de Francia con la que convivió desde la niñez y se convirtió en su amiga y aliada.

La biógrafa de Gonzalvus le considera una persona muy inteligente y con un innegable instinto de supervivencia. "Un niño que viene de Tenerife en 1540 y aterriza en una de las cortes más espectaculares del momento, que ha sido mecenas de grandes personajes del Renacimiento, tiene que tener una apertura de miras impresionante. Un niño que viene de un lugar en el que adoran al sol y se encuentra a personas que matan por cuestiones como si tiene que haber o no crucifijos en la iglesia tiene que pensar que es una estupidez. No tienen la percepción del mundo tan generosa que tiene él".

Trasfondo

La escritora madrileña considera que la clave de la obra está en el afán de superación. "Afrontar una debilidad que tienes como todos tenemos las nuestras, en el caso de Petrus su aspecto físico y que se quede en un segundo plano. El mensaje de la obra es un poco el del clásico mito universal explotado por Disney de la Bella y la Bestia de que la belleza está en el interior de las personas, no en su aspecto exterior".

Contraste

Ponte en mi piel también plantea el contraste existente entre Gonzalvus y esa gente que le rodea y "organiza verdaderas matanzas, masacres y guerras en nombre de la religión y tienen un aspecto normal perfectamente aceptable. Son cortesanos perfumados y sin pelos por todo el cuerpo. El mensaje que encierra esta obra también es no te fíes de las apariencias, no te dejes llevar por ella y ve más allá, porque es donde están los valores más importantes con los que nos interesa movernos a todos. Los verdaderos monstruos tienen otro aspecto diferente al de Gonzalvus".