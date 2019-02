Colectivos del Suroeste piden una mejora en las aceras de La Gallega

6:29 AM

Advierten de que las obras de pluviales que se realizan pueden no ser efectivas por las carencias de la red en este núcleo.

O. G., S/C de Tenerife

Distintos colectivos vecinales del distrito Suroeste de la capital denuncian la falta de un "mínimo mantenimiento" de algunas instalaciones y zonas de tránsito público en la zona alta de El Sobradillo, y, especialmente, en La Gallega.

Las asociaciones de vecinos La Unión de La Gallega, Guacimara, El Humilladero-El Chorrillo, El Sobradillo y la plataforma 29-E se quejan del estado que presentan algunas aceras, registros de alcantarillado y tapas o registros de pluviales como consecuencia, dicen, de la "dejadez" del ayuntamiento.

"Esa falta de atención y mantenimiento hará que, además de los peligros que conlleva la ausencia de algunos de estos elementos, provoque un inadecuado desahogo de aguas que procedan de las lluvias y una afección a la deriva de las pluviales, ya que al estar muchas obstruidas, rotas o sin la conexión debida producirán acumulación de aguas, que irán a parar a la zona media de La Gallega o El Sobradillo", explicaron estos colectivos.

"El ayuntamiento, que actualmente acomete una segunda fase para la recogida de aguas pluviales en las avenidas Cercado Corazón y Las Hespérides, cuestión que tenía que haber hecho hace tres años, se encontrará con que al no tener funcionalidad las derivas de aguas en la parte superior de El Sobradillo y La Gallega, las obras servirán de poco o no responderán a las expectativas esperadas", advierten los colectivos citados. "La operatividad de todas esas obras depende del conjunto, y no de que funcione una parte", añaden.