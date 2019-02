Reino Unido supera los 20 grados en invierno por primera vez en la historia

Londres, EFE El Reino Unido superó este lunes 25 de febrero los 20 grados centígrados en invierno por primera vez en la historia, según informó el Servicio Meteorológico británico (Met).

La región donde los termómetros alcanzaron las mayores temperaturas en el día de hoy fue en Trawsgoed, Ceredigion, en el oeste de Gales, donde se situaron en 20,3 grados centígrados.

Unas temperaturas que contrastan con las registradas en estas mismas fechas hace un año, cuando estaba a punto de entrar en el Reino Unido la llamada "Bestia del este", una ola de frío y nieve que sacudió a Europa.

"Las temperaturas se encuentran casi diez grados por encima de lo que normalmente esperaríamos en esta época del año, por lo que ciertamente hay una sensación primaveral en todo el país", manifestó el jefe de Meteorología del Met, Steve Willington.

Las temperaturas registradas hoy superan el anterior récord de calor en el mes de febrero en el país que se anotó en 1998, con 19,7 grados centígrados en Greenwich (Londres).

Aunque los británicos han recibido con agrado este clima y se han lanzado a los parques ante el inusual calor, la diputada del Partido Verde en el Parlamento británico Caroline Lucas declaró que estas temperaturas son preocupantes.

"Me gusta pasar la tarde al sol como a cualquiera, pero es imposible no compartir el sentimiento de que esto no está bien. Después de la ola de calor sin precedentes del año pasado y las mortales temperaturas del mes pasado en Australia, nuestra percepción básica de lo que es normal está cambiando", señaló.

"Se trata de una emergencia climática", aseveró en la red social Twitter.