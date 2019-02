Desde que tenemos uso de razón, el ser humano siempre se ha sentido atraído por todo aquello que no puede controlar, intentando buscar una razón para explicar por qué ocurre una acción determinada.

Seguramente te ha pasado que has estado un día entero dándole vueltas a un sueño que has tenido. No se puede controlar qué clase de imágenes va a recrear nuestro cerebro durante esta fase en la que se eliminan tensiones y se descansa, por este motivo, el significado de los sueños cobra un papel muy importante en la sociedad actual.

Sueños y su significado

La interpretación de los sueños es un factor muy interesante, dependiendo de cada cultura y momento, puede tener un significado distinto. De media, una persona tiene un total de 4 sueños cada noche, muchas veces, no nos acordamos de ninguna de estas situaciones, esto es debido a que se está en un estado de relajación muy profundo, sin embargo, el subconsciente sigue funcionando, aún sin darnos cuenta.

1) Soñar con la muerte

Existen sueños bastante impactantes, como puede ser soñar con la muerte de un familiar. A pesar de lo que se pueda llegar a pensar, lo cierto es que es una fase bastante común por la que todo el mundo pasa. Por el contrario, es normal que se encuentren distintos sentimientos, como preocupación o angustia cuando recuerdas lo que has soñado.

¿El significado? El más común es el de la necesidad de acabar con una relación que consideras tóxica, es decir, no existe ningún punto positivo que la otra persona te puede aportar. De este modo, el subconsciente, está insinuando que ha llegado el momento de dar el paso y dejarla atrás.

No obstante, existe una variación. Si el sueño se convierte en una pesadilla, puede significar todo lo contrario, que no estás valorando lo suficiente todo lo que la otra persona te está ofreciendo. De este modo, el significado más lógico sería el de empezar a apreciarla antes de que desaparezca, llegando a arrepentirte en el futuro.

2) Soñar con volar

Otro sueño totalmente distinto al mencionado anteriormente, es el de volar. Si te ha pasado alguna vez, no temas, no es nada malo, significa el deseo y/o necesidad de trascender de lo común y la búsqueda de libertad.

Por norma general, todo el mundo sabe qué es lo que quiere en esta vida y cómo alcanzar sus metas y objetivos, puede ser en el dinero, en el trabajo, en el amor o en cualquier ámbito. Entonces, volar, adquiere el significado de poder dejar atrás todos los obstáculos y alcanzar la felicidad.

También existen distintas interpretaciones, por ejemplo, si estás volando como un humano, significa que hallarás el éxito de forma natural. Si lo haces bajo otra forma, como puede ser un ave, es que la vida te tiene deparada varias sorpresas significativas.

Los sueños tienen cientos de significados. Nunca está de más conocer por qué el cerebro tiende a asociarlos de distinta manera. Eso sí, cada uno de ellos tiene un objetivo que merece ser resuelto.