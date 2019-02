6:29 AM

Vivimos a 1.000 kilómetros de la península. Baleares está a 80 kilómetros. Dar a esas islas (maravillosas siempre) el mismo trato que a Canarias, es un escándalo. No hay justificación. Pedro Sánchez, vía decreto, dará a Baleares las mismas condiciones económicas y fiscales que los canarios llevamos cientos de años luchando y que nos han negado y boicoteado.

Tenemos una tasa de paro del 20%, ellos del 11%. Tienen más turistas que nosotros. Su crecimiento económico es mayor. Aquí cuesta todo más. Traer mercancías es más caro. Consumir también. Pero no se preocupe Don Pedro. Tenemos dignidad. Sabremos resistir como siempre. Pagaremos la compra más cara, con los sueldos más bajos y nos alegraremos de que nuestros compadres de Baleares estén mejor. Somos canarios, somos tontos, pero somos solidarios.

Usted viva feliz, cambie su colchón, pinte su vida de color de rosa. Aquí, lejos de la Moncloa, le recordamos que somos españoles, de segunda o tercera. Nuestros niños irán al cole mañana, haremos de comer igual y dormiremos en el mismo colchón (el privilegio de cambiarlo no está al alcance de todos). Se puede seguir riendo de nosotros, ya saben, el que ríe el ultimo? por cierto no he visto reacciones de los supuestos nacionalistas de Nueva Canarias. ¿Estarán escondidos en alguna finca de Gran Canaria, con colchones nuevos? Pues eso, gracias Don Pedro.