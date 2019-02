Baleares pretende el mismo trato del que goza Canarias desde la UE

Á. M./M.A.M., S/C Tfe.

El Gobierno balear va en serio con su exigencia al central de equiparse a Canarias en sus especificidades económicas y fiscales, pero ya no solo respecto a las que dependen del Estado, sino de la UE. Según un documento del Ejecutivo que dirige Francina Armengol y que ha servido de base al nuevo régimen especial aprobado el viernes vía decreto, se considera que las medidas sobre insularidad que son buenas para Canarias también lo son para el otro archipiélago.

Esto justifica que el texto del régimen copie de forma literal partes del REF canario, sobre todo en lo fiscal, que se mencionen ambos territorios casi por igual (19 y 12 veces) y que se obvie la condición canaria de Región Ultraperiférica, olvidando que Baleares está a 86 kilómetros del territorio continental y Canarias, a 1.800.

Sobre esto, la consejera canaria de Hacienda, Rosa Dávila, acusó ayer a Pedro Sánchez de "poner en riesgo" los avances de Canarias por ser RUP. A su juicio, el régimen balear es un "absoluto desprecio" a los derechos de los canarios, "un invento para contentar al PSOE balear", cuando algo así requiere rigor sobre lo que necesita Baleares, pero "no la réplica" porque las condiciones económicas y sociales "no tienen nada que ver".

Para Dávila, "la reducción del 90% de los incentivos fiscales es la RIC", solo que se aplicará en una comunidad a 83 kilómetros, por lo que cree que lo lógico es que las empresas opten por el territorio más cercano. Según subraya, el REF canario "tiene su sentido por responder a la ultraperificidad recogida en el Tratado de la UE". Además, recuerda que Baleares tiene un 12% de paro, por debajo de la media, y que Canarias estuvo "24 años para modificar su REF y anclarlo a su Estatuto". Asimismo, se pregunta si la UE permitirá incentivos fiscales que Canarias tiene por ser RUP.

El Día recabó ayer la opinión de diversos agentes sociales. Para Eduardo Bezares, secretario de CEOE-Tenerife, lo peor han sido "las formas". "Algo así no puede ser por vía urgente, se necesitan otros foros y muchas consultas". Eso sí, duda más de la efectividad de la reserva de inversiones, "pues es algo complicado. En Canarias no hay seguridad jurídica y depende mucho del inspector. Tampoco creo que haya deslocalización de empresas, aunque sí hay un desenfoque con tantas medidas".

Más crítico es Andrés Calvo (Asinca), quien pregunta "si el Gobierno apostaría por una gasificadora para Canarias" y recuerda "cómo se da el tiempo en los mapas" para aludir a la diferencia de kilómetros y a la condición RUP.

Por la Cámara de Comercio tinerfeña, su presidenta, Lola Pérez, ahonda en eso, "pues estamos a 1.500 kilómetros, tenemos RUP y derechos históricos que nos costó lograr. Además, Baleares tiene más, diversificación, industrial, tejido productivo, menos paro, más renta y carece de riesgo de 0 energético, aparte del atropello con las formas".

Juan Carlos Arricivita (Asociación de Autónomos de Canarias) dice alegrarse por Baleares, "pero critico que no se tenga en cuenta la condición de RUP o que el REF y Estatuto no se reflejasen bien en el PGE. Estamos a mucha mayor distancia, nuestros condicionantes son diferentes y ni el perfil formativo, laboral, rentas o los salarios son iguales. Además, las formas no son correctas. No sé qué le pasa a Sánchez con Canarias".

Desde CCOO, Inocencio González no esconde su sorpresa por la polémica, a la que no quiere contribuir. En su opinión, el problema de base "es la financiación autonómica, que el Gobierno no ha querido abordar. Hemos logrado mucho con los compañeros de Baleares y veo bien que reciban trato diferente por su condición insular, aunque sus indicadores son distintos a los nuestros, por lo que pedimos que se cumpla con todo con Canarias, con el REF y Estatuto". Eso sí, cree que la vía no debía ser el decreto ley.

Gustavo Santana (UGT) cree positivo que las regiones "consigan lo mejor para su desarrollo y no entendemos la crítica de CC y del Gobierno, pues ese régimen no significa que vaya en contra del REF, pues son compatibles. Nos suena a otra gota en la campaña de CC, pero es muy incoherente, y también por las patronales, que no sé qué le dicen a las baleares. Es solo electoralismo, pero la sociedad canaria es mucho más madura".

Lola Pérez

presidenta de la cámara de comercio de santa cruz de tenerife

Eduardo Bezares

secretario general de ceoe-tenerife

Inocencio González

secretario general de Ccoo en canarias