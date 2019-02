Rechazo del PSC a ceder el número dos al Congreso a ASG

6:25 AM

Álvaro Morales, S/C de Tenerife

Domingo de grupos telefónicos en el PSOE canario y de gran convulsión. La información de este periódico sobre la negociación abierta, a distintas escalas, entre este partido y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) para concurrir juntos en las elecciones generales del 28 de abril no dejó indiferente a muchos militantes y dirigentes del PSOE, especialmente en La Gomera, con la conclusión general de que la exigencia de los de Casimiro Curbelo de ocupar el segundo puesto de la provincia al Congreso resulta simplemente inaceptable.

El propio secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, que confirmó a este periódico los contactos establecidos con ASG y la petición de que, a cambio, el partido gemelo de Curbelo en Tenerife (ASTF) no se presente al parlamento y Cabildo el 26 de mayo, recalcaba que no han llegado aún a ningún acuerdo y que esa cesión del número 2 no la contemplan.

En ningún caso, la negociación prevé una coalición para los comicios locales, insulares y regionales del 26 de mayo. Fuentes e ambos partidos reiteran que la intención, de llegarse a un pacto para las generales, es mantener la autonomía en la otra cita electoral en La Gomera. De hecho, Torres confirma que el PSOE está muy cerca de alcanzar un pacto electoral con Nueva Canarias para el Cabildo gomero y los distintos municipios.

Sin embargo, tampoco en ASG se había contemplado la posibilidad de compartir planchas en mayo. Lo que negocian los de Curbelo, que ha abordado esta cuestión directamente con el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, es compartir planchas al Congreso y Senado bajo la condición de que su actual senadora por La Gomera, Yaiza Castilla, siga de número uno por esa Isla, mientras que el dos al Congreso por la Provincia sea para alguien de ASG, probablemente tras el actual director de Turespaña, exdiputado regional y exedil de Guía de Isora, Héctor Gómez.

Torres no niega que también han negociado con Curbelo desde el PSOE canario, si bien insiste, en declaraciones a El Día, en que aún no han alcanzado un acuerdo y que no aceptarán esa cesión del segundo de la lista. Una oposición que coincide, según diversas fuentes, con el sentir mayoritario del PSOE en las Islas y, sobre todo, en la Provincia tinerfeña, ya que se da como más que probable la recuperación del segundo diputado que perdieron en las elecciones de 2016 (en 2015 salieron Tamara Raya y Francisco Hdez. Spínola).

La negociación con ASG ha sentado tan mal en buena parte de los dirigentes históricos del PSOE gomero que, según diversas fuentes, han amenazado, incluso, con darse de baja del partido si pactan con Curbelo, aunque sea sola para las generales. Tras la salida del presidente gomero y la creación de ASG, los que se mantuvieron fieles a las siglas del PSOE conciben como una traición tratar de recuperar a Curbelo y buena parte de su gente porque ellos sí estuvieron con el partido en aquella encrucijada de 2015.

Mientras, desde ASG se confía en que, pese al rechazo del PSC canario, la dirección de Ferraz sí acepte sus condiciones, al tiempo que no están por la labor, a priori, de renunciar a presentar ASTF en mayo. De hecho, ayer se constituyó su comité insular.

Primeras votaciones en las agrupaciones del PSC

Mientras los móviles de ciertos socialistas en las Islas echaban humo el domingo en los grupos compartidos de la formación, los afiliados en algunas agrupaciones comenzaban a votar el sábado a los posibles candidatos a las distintas administraciones que se decidirán en abril y mayo. Se trata de un proceso no vinculante, pero sí influyente, toda vez que el secretario general, así como el comité electoral, tendrán la última palabra. En estas votaciones se respeta la intercalación de hombres y mujeres y se respalda a los candidatos sin límite de número. En La Laguna, Gustavo Matos obtuvo 254 apoyos (87%), frente a los 210 de Nira Fierro (72) para encabezar la plancha al Parlamento por Tenerife. Aarón Afonso llegó a un 64,95%, Yolanda Mendoza consiguió 149 votos (61,34%) y María Teresa Cruz Oval, 62, mientras que Patricia Hernández logró 21; Aurelio Abreu, 9, y Lola Padrón, 7. En El Rosario, Matos obtuvo 21, seguido de Afonso y Cruz (16) y Mendoza (13). Al Parlamento europeo aspira López Aguilar (72 en La Laguna) y al Senado, Cristo Dorta (68%).