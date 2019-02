Cancelar a Manny Manuel cuesta cero euros a Santa Cruz y el Puerto

@HGonar, Santa Cruz de Tenerife

La suspensión del concierto de Manny Manuel en el Carnaval de Día de Las Palmas de Gran Canaria del pasado domingo -cuando la concejala de Fiestas de Las Palmas de Gran Canaria, Inma Medina, lo expulsó del escenario por estar "perjudicado"- le costará al cantante puertorriqueño unos 100.000 euros, el equivalente al caché que había negociado su productora con la capital grancanaria, Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Corralejo. Sin embargo, las decisiones adoptadas por las organizaciones chicharrera y portuense de no contar con el intérprete le saldrán gratis, ya que los expedientes de contratación se encontraban en fase de tramitación en ambos casos, según confirmaron los responsables de ambas organizaciones, Gladis de León, de Santa Cruz, y Ruymán García, del Puerto.

Desde la Concejalía de Fiestas chicharrera se confirmó que el concierto de Manny Manuel previsto para la noche del Lunes de Carnaval, desde las 1:30 a las 3:00 horas de la madrugada del martes, había sido apalabrada por 23.000 euros, frente a los 30.000 euros que había negociado la organización portuense para el baile del Mascarita Ponte Tacón, previsto para el viernes 8 de marzo.

Ruymán García explicó anoche que, en sustitución de Manny Manuel, se ha cerrado la incorporación de King África y la Billo's Caracas Boys. El primero cantará el martes 5 y la formación venezonala, en el Mascarita Ponte Tacón, en la plaza del Charco.

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, la concejala Inma Medina confirmó que los servicios jurídicos de la Sociedad de Promoción del Carnaval estudian en la actualidad la vía para "el no abono de las cantidades", tras precisar que la actuación del cantante puertorriqueño se firmó por 31.000 euros, con gastos de billetes y hotel incluida la orquesta. De esa cuantía, ya se ha satisfecho una parte, que también prevé reclamar la organización de Las Palmas por incumplimiento de contrato.

Santa Cruz completó anoche la oferta del Lunes del Carnaval. Al igual que Puerto de la Cruz, las dos organizadores decidieron mantener el acuerdo con la orquesta La Sabrosa, que iba a tocar con Manny Manuel. Anoche, la concejal de Fiestas confirmó que Edwin Rivera actuará la noche del Lunes de Carnaval, con la Sabrosa, y también DKB, que tiene un tema en promoción con Rivera, que interpretarán juntos esa noche.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, explicó que la suspensión del acuerdo con Manny Manuel se adoptó porque "no se dan las condiciones para garantizar una actuación de calidad musical en el Carnaval", además de mostrarse a favor de que la noticia y la polémica que surgió en Las Palmas no reste protagonismo a la fiesta chicharrera. "Queremos que el protagonismo lo tenga el Carnaval, como siempre ha sido", insistió. "Cualquiera que analice con sentido común el tema sabe que no es admisible mantener a Manny Manuel porque no se dan las garantías", para sentenciar que "el ayuntamiento está dispuesto a acudir a los tribunales si hay que defender el interés público".

La responsable de la organización de Las Palmas responsabiliza del incidente ocurrido a las tres de la tarde del domingo, en el parque Santa Catalina, al representante del cantante, Carlos Zerolo. "Le pedí tres o cuatro veces que lo sacara del escenario y no hizo nada. Aunque allí estaba todo mi equipo, mi obligación era salir al escenario y dar la cara; no estoy solo para la fotografía bonita, sino también para asumir responsabilidades, como así hice y pedí perdón". Asegura la concejala que desde que llegó el cantante al aeropuerto, a las 10:00 horas, hasta que llegó al camerino, antes de salir, nada hacía temer lo que luego ocurrió, cuando empezó a "cantar".

Carlos Zerolo, representante de Manny Manuel, dijo que el cantante no estaba ebrio. "Si bebió, sería a escondidas mías, porque estuve con él desde que llegó hasta que salió al escenario y no lo vi. El toma algún ansiolítico y lo pudo mezclar con la vitamina b12... tal vez pudo ser eso". El intérprete ofrecerá en breve una rueda de prensa para pedir perdón que se celebrará en Puerto de la Cruz.

REACCIONES

José Manuel Bermúdez

alcalde de santa cruz

"Los artistas se pelean por venir a Santa Cruz"

El alcalde restó importancia a la suspensión de la actuación de Manny Manuel porque "los artistas se pelean por poder actuar en el Carnaval de Santa Cruz, por lo que tenemos donde elegir".

Gladis de León

concejala de fiestas de Santa cruz

"Defendemos nuestra imagen impecable"

La edil defendió que se hable del Carnaval de Santa Cruz por cosas buenas. "Tenemos una imagen impecable y no vamos a permitir que nos afecte una falta de profesionalidad o un problema".