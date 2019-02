"El juicio del procés" no está funcionando en audiencias como se esperaba. Era, sin duda, la gran apuesta televisiva de la temporada, precedida por una extraodinaria campaña promocional que parecía asegurar el apoyo de los espectadores a este nuevo formato de reality show. Y, sin embargo, las cifras de share no están alcanzando valores destacados. Varios son los factores que se barajan para explicar este fracaso, aunque el principal de ellos apunta a que el inesperado estreno de Elecciones el 28-A ha sacudido el panorama televisivo, provocando que el interés del público se mueva hacia contenidos que les afectan más directamente.

Por ello, los responsables del espacio valoran algunos cambios en el formato. No parece fácil cambiar su horario de emisión, y es esperable que Elecciones el 28-A sea una competencia cada vez más dura hasta la gala final de últimos de abril. El PDeCAT, ERC y el Tribunal Supremo han contactado con Telecinco para conseguir que estrellas como Kiko Hernández o Belén Esteban declaren en el juicio. Se pretende dar un giro al formato, alejándolo de contenidos políticos y acercándolo a la crónica social. También se instalará un set anexo a la sala en donde Jesús Vázquez entrevistará a los familiares de los acusados, y Jorge Javier Vázquez conducirá Juicio al procés: el debate, una tertulia diaria sobre el tema con alguno de los concursantes más polémicos de GH y Supervivientes. Los más atrevidos proponen sentar a los jueces del Supremo en sillas como las de La Voz y que estos puedan girarse o no en función de que les vayan convenciendo las declaraciones hechas por los acusados.

La feroz competencia televisiva actual no permite mantener en antena un espacio que no alcanza las audiencias esperadas, por lo que no se descarta la posibilidad de cancelar directamente el juicio, improvisando un veredicto final aunque no se hayan terminado todos los procedimientos, y sustituirlo por cine de verano o antiguos episodios de Caso abierto.