El triunfo de lo políticamente correcto

De la última ceremonia de entrega de los premios Oscar puede sacarse la conclusión de que los académicos de Hollywood transitan por los caminos de lo políticamente correcto. Este año, ninguna de las grandes triunfadoras puede catalogarse, a mi juicio, de obra maestra o de gran película. Son buenas, tienen sus méritos y virtudes, pero distan mucho de estar al nivel de los grandes títulos y de las obras que se encumbraron este oficio a la categoría de Séptimo Arte.

Green Book es una de esas películas de buenas intenciones, agradable de ver, con moraleja incorporada y excelentes interpretaciones, educativa y entretenida. Muy apta para tardes en las que tan sólo apetece permanecer en una butaca o sobre un sofá y dejarse llevar. Rodada en tono de comedia, arranca numerosas sonrisas durante sus más de dos horas de duración y todo su metraje se encuentra lo suficientemente endulzado con esmero para no incomodar al espectador. Sin embargo, su parte negativa (que también la tiene) no resulta baladí, ya que gira continuamente en torno a estereotipos, tópicos y planos rodados con la pretensión de no importunar a nadie. Se trata de divertir sin herir, de amenizar sin molestar. Pero esa fórmula, cuando se aplica a cuestiones tan delicadas como el racismo en el sur de Estados Unidos, los prejuicios interiorizados o las complejas relaciones humanas, se convierte en un ejercicio de funambulismo que afecta directamente a la propia esencia de la obra. En ningún momento se percibe profundidad y los hechos discurren en un plano superficial muy propicio para deleitar de forma trivial. Los instantes que se suponen dramáticos rayan en la sensiblería y los humorísticos coquetean con la ingenuidad. Y, aun así, el conjunto se contempla con complacencia y los protagonistas seducen con sus respectivas interpretaciones. No se puede negar que agrada y divierte, pero nunca se adentra dentro de la genialidad.

Roma, por su parte, casi podría haber optado a una categoría documental. El mayor cumplido que se le puede hacer a la película Roma es que rezuma veracidad en cada fotograma, ya que se trata del ejercicio de plasmación visual de una historia auténtica. Ese supuesto mérito supone para muchos espectadores, no obstante, también el principal defecto del largometraje, si al menos buscan en la ficción una vía para alejarse de la realidad o una forma de entretenimiento. Porque, ciertamente, entretenida no es. Cuarón describe con soltura el universo infantil y su relación con el hipócrita mundo de los adultos. Descubre también la distancia (en ocasiones, larga y a veces, corta) que separa las vidas de las criadas y de la pareja que las contrata. La soledad de las mujeres, la mezquindad de los hombres, la inocencia de los niños, la crueldad de la vida, la ternura, el amor? terminan plasmándose en la pantalla con facilidad, aunque por el camino su realizador olvide amenizar ese visionado al espectador.

Sorprende el relegado apartado secundario de otras cintas con muchas más aportaciones artísticas y cinematográficas. El blues de Beale Street, El vicio del poder, Cold War o ¿Podrás perdonarme algún día? también han sido reconocidas con nominaciones y premiadas con alguna estatuilla, aunque en apartados más secundarios y sin correlación entre los verdaderos méritos que atesoran y los logros obtenidos.