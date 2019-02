'Green Book' gana el Oscar y 'Roma' se lleva la gloria

Efe

L a primera incursión de Peter Farrelly en terreno dramático, Green Book triunfó en los Oscar con tres premios, incluido el de mejor película, el colofón a una ceremonia que convirtió a Roma en eterna y vio al mexicano Alfonso Cuarón alzarse con la cuarta estatuilla de su carrera. La 91 edición de los premios de la Academia de Hollywood repartió los triunfos y dio un gran protagonismo a Bohemian Rhapsody, la obra con mayor número de premios, un total de cuatro para esta película biográfica sobre el cantante de Queen, Freddie Mercury: mejor actor, edición de sonido, mezcla de sonido y mejor montaje.

Con tres premios destacaron Black Panther (mejor banda sonora original, mejor vestuario y mejor diseño de producción), Green Book (mejor película, mejor actor de reparto -Mahershala Ali- y mejor guion original) y Roma (mejor película extranjera, mejor director y mejor fotografía, ambos para Cuarón). Roma se convirtió en la primera obra mexicana que se alza con la estatuilla en la categoría de mejor película extranjera.

El encargado de entregar el premio fue Javier Bardem, quien hizo su discurso completamente en español. "No hay fronteras ni muros que frenen el ingenio y el talento", dijo el actor español sobre el escenario del Teatro Dolby.Además, Cuarón se llevó a título propio las estatuillas a la mejor dirección y a la mejor fotografía.

Es la quinta estatuilla a mejor dirección que va para México en los últimos seis años: Cuarón ganó en 2014 por Gravity; Iñárritu hizo lo propio en 2015 y 2016 por Birdman y El renacido, y Del Toro triunfó en 2018 con La forma del agua.

La gran sorpresa de la velada llegó con la victoria de la británica Olivia Colman como mejor actriz por La favorita, imponiéndose a Glenn Close, la eterna nominada -siete candidaturas- y la gran destacada en todos los pronósticos por su labor en La buena esposa.

En cambio, Rami Malek cumplió con lo esperado y ganó el Oscar al mejor actor por su papel de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. "Gracias a Queen por dejarme ser la parte más diminuta de su fenomenal y extraordinario legado", señaló Malek. "Estoy en deuda con vosotros para siempre", agregó.

Este artista estadounidense, hijo de inmigrantes egipcios, instó a que se cuenten más historias que apuesten por la diversidad y que versen sobre personas que tienen problemas con quiénes son y con su identidad. Asimismo, Regina King se erigió con la victoria como mejor actriz de reparto por El blues de Beale Street, mientras que Ali sumó su segundo premio como mejor actor de reparto en tres años tras el obtenido por Moonlight (2016).

Otro momento destacado fue el Oscar que obtuvo Spike Lee -el primero de su trayectoria- al mejor guion adaptado por BlacKkKlansman, un premio que recogió tras abrazarse efusivamente con Samuel L. Jackson, uno de sus actores fetiche.

"Las elecciones presidenciales de 2020 están a la vuelta de la esquina. Movilicémonos. Estemos en el lado correcto de la historia. Hagamos la elección moral de amor contra odio", dijo Lee sin mencionar explícitamente al polémico presidente de EEUU, Donald Trump.

Lady Gaga, que optaba al Oscar como mejor actriz por Ha nacido una estrella, protagonizó el momento musical de la gala al piano junto a Bradley Cooper interpretando el tema Shallow, que ganó el premio a la mejor canción. La gala nació con la música de Queen sonando en honor a Mercury.

Alfonso Cuarón se lo dedicó a México

El cineasta Alfonso Cuarón, cuya película Roma ganó tres premios Óscar, destacó que si no fuera por México él no estaría celebrando sus triunfos en la gran gala del cine: "Esta es una película mexicana. Este premio pertenece a México. No es solo que el 95 % del equipo y el 100 % del reparto sean mexicanos, sino que la temática, el paisaje, todo es México. Esta cinta no existiría si no fuera por México. Y no podría estar aquí si no fuera por México", dijo Cuarón en la rueda de prensa posterior a la ceremonia.

Cuarón se llevó hoy los Óscar a mejor dirección y mejor fotografía, mientras que "Roma" hizo historia al dar a México la primera estatuilla en la categoría de mejor película de habla no inglesa.