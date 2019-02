Concepción: "No habrá cambio de entrenador esta temporada"

6:25 AM

J.J.R. (@juanjo_ramos), S/C de Tfe.

Miguel Concepción ratificó ayer a José Luis Oltra en su puesto y aseguró que su destitución no es una posibilidad en el transcurso del presente Campeonato. "No va a haber cambio de entrenador en esta temporada. Tiene contrato hasta junio y eso se va a cumplir. Ya después, veremos", anunció el presidente dejando en manos de Víctor Moreno el futuro del valenciano: "La dirección deportiva y su equipo serán quienes decidan si se hace o no una prolongación del contrato", dijo.

No obstante, expresó su opinión al respecto y apostó por la conveniencia de darle continuidad a esta segunda etapa en el banquillo de Oltra. "A mí me encantaría que se quedara, pero será cuestión de rendimiento deportivo quien decida la prolongación o no del tiempo", argumentó antes de reiterar su "total confianza en el cuerpo técnico y los jugadores para salir de la situación" en la que se encuentra el conjunto blanquiazul a falta de un tercio para la conclusión de la Liga.

En cuanto a la racha de cinco partidos sin ganar, el mandatario blanquiazul reconoció su preocupación, puesto que "esta plantilla se configuró para mirar hacia arriba, no hacia abajo". Aún así quiso dar un voto de confianza "a los profesionales" pidiendo ir "partido a partido" y agotar las posibilidades de estar cerca de la parte alta. "El recorrido cada vez es menor, pero estoy seguro de que el equipo va a salir de ahí", señaló esperando que pronto sume "de tres en tres para no estancarte, ya que terminas mirando más hacia abajo que hacia arriba".

Concepción pidió a la plantilla "meter intensidad porque calidad hay para salir de esos puestos bajos y avanzar pasito a pasito", apoyándose en la reciente llegada de los refuerzos de enero como algo a aprovechar. "Si se coge un poco más de confianza, saldremos hacia arriba, aunque sea demasiado tarde", manifestó.

Cuestionado por la falta de gol, aseguró que el equipo dispone de "buenos delanteros", pero que están pasando "una época de sequía" y deseó "un cambio" a mejor en próximas fechas. "A principio de temporada, se hablaba de los fichajes de nuestros delanteros como punteros de la categoría", se defendió antes de entrar en el caso particular de José Naranjo. "Es un buen delantero, aunque con nosotros no está gozando de esa suerte. A estas alturas, tendría que estar con diez o doce goles, pero está con cuatro", relató antes de sostener que sigue pensando "que es un buen jugador para el Tenerife" y que deben "seguir trabajando para sacarle el máximo rendimiento".

Por último, aceptó la parte de responsabilidad que se le asigne en un proyecto fallido. "Soy el presidente y debo encajar la crítica. Siempre tratamos de que las cosas salgan bien, pero en el fútbol 2+2 no son cuatro. Depende de cómo salgan las cosas, los fichajes? y no ha salido como queríamos", admitió sin tapujos Miguel Concepción.