El yihadismo se reorganiza

Óscar Bornay

“Todos están regresando y están regresando ahora. Ganamos”. Este escueto mensaje del presidente de EEUU, Donald Trump, el pasado 20 de diciembre, anunciaba por sorpresa el inicio de la retirada de las tropas estadounidenses de territorio sirio desplegadas para combatir al grupo yihadista Estado Islámico (EI).

La sorpresa fue mayúscula, pues algunos días antes la postura oficial de la Casa Blanca era que EEUU seguiría en Siria indefinidamente, no solo para asegurar la derrota del EI y contrarrestar a Irán, sino también para no dejar indefensas ante Turquía a las milicias kurdas, que han sido la punta de lanza en la ofensiva contra los extremistas. La decisión motivó la dimisión del secretario de Defensa, James Mattis.

Trump asegura, y los datos le avalan, que el califato del terror declarado por el EI en Siria e Irak en junio de 2014 ya no existe porque los yihadistas han sido expulsados de los centros urbanos que dominaban y se han esparcido en las inmensidades del desierto sirio-iraquí.

Sin embargo, las agencias de inteligencia de EEUU, en su último informe de Evaluación mundial de amenazas presentado ante el Senado el pasado 29 de enero dibujaron un panorama muy diferente. Así, sostuvieron que EI “sigue siendo una amenaza terrorista e insurgente”. En su comparecencia, la directora de la CIA, Gina Haspel consideró que el EI “aún comanda a miles de combatientes en Irak y Siria”.

Trump, en una muestra más de su volátil carácter, desdeñó este informe y sus conclusiones, pero no es solo la comunidad de inteligencia la que expone sus preocupaciones. El 5 de febrero, el jefe del comando central de EE UU, el general Joseph Votel, advirtió que el EI podría intentar reafirmar su influencia en Siria e Irak aprovechando la retirada estadounidense del país y las previsibles tensiones entre Turquía, las milicias kurdas y el régimen sirio.

Capacidad de atentar. Las alertas provienen incluso de la ONU. El director de la oficina de Naciones Unidas para la lucha antiterrorista, Vladimir Voronkov, advirtió el pasado 10 de febrero de que el EI continúa siendo una amenaza “pese a una actividad más escondida o circunscrita a comunidades locales de las células del EI, el liderazgo central mantiene su influencia e intenta generar ataques internacionales”, subrayó durante la presentación del último informe de la ONU sobre el EI al Consejo de Seguridad.

Por su parte, la secretaria general adjunta y directora ejecutiva del Comité Contra el Terrorismo de la ONU, Michèle Coninsx, afirmó que el EI “sigue siendo uno de los grupos terroristas con más probabilidades de llevar a cabo un ataque de gran escala en el futuro”.

El informe puso de relieve que el “centro de gravedad” del Estado Islámico sigue estando en Irak y Siria donde aún contaría con unos 18.000 combatientes, incluidos unos 3.000 extranjeros obligados a volver a la clandestinidad.

Precisamente ese es uno de los principales peligros. El EI surgió durante la ocupación angloestadounidense de Irak como una guerrilla clásica. El fin del sueño del califato impone un regreso a los orígenes, donde este grupo tiene sobrada experiencia y contactos para aguardar que vuelva su momento para resurgir. En este sentido la gestión que haga la comunidad internacional sobre la reconstrucción de las áreas liberadas del grupo yihadista en Siria e Irak será la clave para evitar su eventual retorno.

Al Qaeda en Siria. Aunque en los últimos años la atención internacional ha sido para el EI, en el avispero sirio también han anidado otros grupos. Así, mientras los aviones de la coalición internacional liderada por EE UU han machacado a las huestes del autoproclamado califa Abu Bakr al Bagdadi, la filial de Al Qaeda en Siria, ahora llamada Hayat Tahrir al Sham ha ido construyendo concienzuda y pacientemente su propio feudo en la provincia de Idlib con una mezcla de organización, disciplina, dinero y violencia extrema. Así, ha acabado siendo la mayor fuerza yihadista en este país devastado tras 8 años de guerra.

El complejo conflicto sirio aún aguarda una gran última batalla, que será la del control de esta suerte de “emirato” que ha logrado construir Al Qaeda, siempre y cuando no estalle antes la tensión entre Turquía, los kurdos sirios y Damasco.

Áreas de expansión. Pero la internacional yihadista, que fue capaz de movilizar y enviar a miles de voluntarios al combate en Irak y Siria no está, ni mucho menos, derrotada. Una de las mayores preocupaciones de los servicios de inteligencia es el potencial desestabilizador de aquellos militantes extranjeros que regresan a sus países con experiencia de combate.

Ya ocurrió algo parecido con los voluntarios árabes que acudieron a la llamada del Yihad en Afganistán contra la URSS y que a principios de los 90 volvieron a sus países. Muchos de ellos no abandonaron su compromiso con la causa y fueron el germen de nuevos grupúsculos terroristas.