Pérez y Ascanio estarán al frente del nuevo Consejo de Muvisa

6:26 AM

El órgano se reunió durante la mañana de ayer Santiago Pérez será el presidente; Rubens Ascanio, el vicepresidente, y el concejal no adscrito Javier Abreu, consejero delegado.

El Día, La Laguna

El nuevo Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios de La Laguna (Muvisa) se reunió en la mañana de ayer para avanzar en la gestión y renovar a sus cargos directivos. El líder de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), Santiago Pérez, resultó designado como presidente del órgano, mientras que Rubens Ascanio, de Unid@s se Puede (USP), fue nombrado vicepresidente y Javier Abreu, consejero delegado de la empresa pública.

"El Consejo ha decidido también revocar los amplios poderes que tenía el anterior presidente y alcalde, José Alberto Díaz, para que los mismos pudieran volver a quienes correspondían en su origen: al consejero delegado de Muvisa", informaron a través de una nota de prensa, en la que también se recoge que esta misma semana se procederá a convocar a los trabajadores de la entidad "con el fin de abordar la nueva situación de la empresa municipal".

Todo esto se produce después de la Junta General Extraordinaria que tuvo lugar el pasado viernes, una vez que fuese pospuesta el jueves, y con la reposición de Las Chumberas -que gestiona Muvisa- de fondo. Desde entonces, la sociedad cuenta con un nuevo Consejo de Administración, copado por concejales de los grupos de la oposición y sin la presencia de Coalición Canaria (CC). Como se recordará, la decisión fue adoptada con el apoyo de Unid@s se Puede (USP), Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), el Partido Socialista (PSOE), Ciudadanos (Cs) y los no adscritos Javier Abreu y Yeray Rodríguez. Frente a los quince votos de las formaciones políticas y concejales anteriores, hubo once en contra: Coalición Canaria (CC), el Partido Popular (PP) y el también no adscrito Zebenzuí González.

Además de Ascanio, Pérez y Abreu, fueron nombrados consejeros Fátima González (USP), Carmen Julia Pérez (XTF-NC), Teresa Berástegui (Cs) y el edil no adscrito Yeray Rodríguez.

CC en La Laguna acusó ayer a los grupos de Cs y PSOE de "aliarse" a USP y XTF-NC "con el único fin de dejar fuera a CC del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Viviendas de La Laguna (Muvisa) y de instrumentalizar políticamente esta empresa".

En una nota, la formación nacionalista denunció que esta actitud "demuestra el carácter antidemocrático de ambos partidos, al igual que el de USP y XTF-NC". Además de abundar en que la "única intención" de esta operación en Muvisa era dejar fuera a Coalición, apostilló: "Esta es la actitud de los que se hacen llamar partidos democráticos".

Asimismo, la organización recordó a la ciudadanía que el Consejo de Administración de Muvisa lo formaban hasta ahora concejales "de todos los partidos con representación en el ayuntamiento".