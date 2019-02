Los partidos piensan en debates a dos meses de las elecciones

6:25 AM

Efe, Madrid

A más de dos meses de las elecciones generales, los partidos ya piensan en los debates electorales, cruciales en la campaña, y en los que la participación de Vox abre nuevas interrogantes, aunque en principio ni PSOE ni Podemos ni Cs manifiestan intención alguna de imponer vetos.

De momento, las formaciones políticas ya tienen la oferta de Atresmedia para celebrar un debate electoral a cinco el 23 de abril en el que participen PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Vox, que no tiene representación en las Cortes.

Para el PP, la "prioridad" es un cara a cara entre el líder del partido, Pablo Casado, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y según el vicesecretario de Organización y jefe de la campaña electoral de los populares, Javier Maroto, por ahora no van a "desviar la atención" hacia otros debates hasta que este no se garantice.

De no celebrarse ese duelo televisivo entre Sánchez y Casado, sería la primera vez en democracia, dijo Maroto, que no se diera un debate a dos entre el presidente y el líder de la oposición, por lo que descarta que no se produzca.

Pero hasta que no se resuelva si habrá un cara a cara exclusivo entre Casado y Sánchez, el PP no decidirá si participa en otras fórmulas como el debate a cinco que les han propuesto, aunque Maroto también ha asegurado que "no rehuirán" ningún debate.

El PSOE y Podemos coincidieron en confirmar que participarán en todos los debates que les propongan sin intención de vetar a Vox, aunque no tenga representación en el Parlamento Nacional

"Vamos a intentar atender todos los debates que se planteen y con quien sea, no vamos a vetar a nadie", avanzó el ministro y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, tras confirmar que en los debates en los que se considere oportuno participará Sánchez y en otros lo harán otros "miembros significativos del partido".

La número dos de Podemos, Irene Montero, ratificó que su partido participará en todos los debates a los que sea invitado, que lo hará su candidato a la Presidencia, Pablo Iglesias, y que de esa forma los ciudadanos tendrán la oportunidad de contrastar y elegir entre los programas de las distintas formaciones.