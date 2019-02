Temor a que este año se produzca un gran incendio

6:26 AM

Profesionales de diferentes Cuerpos en la lucha contra los fuegos forestales en La Palma coincidieron ayer en señalar a esta redacción que en este invierno "hemos tenido días de riesgo extremo de incendios, donde el 30-30-30 ha sido una realidad". Estas cifras se refieren a tres condiciones meteorológicas que cuando coinciden ayudan al inicio y a una propagación rápida de las llamas: 30 o más grados de temperatura, menos de un 30% de humedad del ambiente y más de 30 kilómetros por hora del viento. "Cualquier ciudadano en su casa con un ordenador puede entrar en HDMeteo, un servicio del Cabildo, y comprobar las condiciones a las que nos estamos enfrentando cada día. No es que lo digamos nosotros, es una información pública al acceso de cualquiera". Subrayan que "ya tuvimos un aviso serio en Garafía de lo que nos puede llegar y si las condiciones no cambian y de forma considerable, a lo largo de este año se puede producir un gran incendio con miles de hectáreas afectadas. Hay espacios donde se han batido récord de humedades bajas". Y es que "con el estrés hídrico que lleva aguantando ese monte... siendo realistas, esto no pinta bien. Vas caminando por el monte y escuchas el pinillo seco como cruje".

Este grupo de profesionales entiende que los responsables políticos de Medio Ambiente "deben estudiar con los técnicos competentes la posibilidad de adelantar la campaña contraincendios". A propósito, señalan que "quizás la gente no es consciente de que en invierno las plantillas se quedan "desnudas". Piense que en esta época estamos con lo mínimo para atacar un fuego. La BRIF, por ejemplo, no tiene los helicópteros aquí y su personal está de trabajo de invierno, sin los EPI; tampoco contamos con la ERIF, tampoco están las cuadrillas que se contratan en verano...".