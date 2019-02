6:25 AM

El HUC ha conseguido realizar eficazmente un trasplante renal de paciente vivo con grupos sanguíneos no compatibles entre dos hermanos, utilizando una columna de inmunoadsorción.

V. Pavés

C uando a Rubén, de 41 años, le dijeron que su insuficiencia renal le obligaba a recibir un trasplante, su mundo y el de su familia se desplomaron. Llevaba cuatro meses recibiendo diálisis, lo que, asegura, no era vida: "Estaba dos días a la semana enchufado a una máquina durante cuatro horas para vivir", recuerda el paciente, que además incide en que no podía hacer muchas cosas de su vida diaria, como viajar o comer con normalidad.

"Aunque la diálisis ha cambiado mucho", como destacó la nefróloga Anna González Rinne, responsable del Programa de Trasplantes de Donante Vivo en una rueda de prensa, "es una técnica que sustituye la función de riñón en un porcentaje, pero no en la medida de un trasplante". Para Ruben existía la posibilidad de pasar por quirófano en poco tiempo, pues reunía las condiciones necesarias para poder recibir un trasplante de donante vivo.

El siguiente paso fue conseguir que alguien se lo donara de forma altruista. El problema estaba en la petición, porque "¿a quién le pedirías un riñón?". Rubén tuvo suerte. Sus dos hermanos se ofrecieron y al final fue su hermana la elegida por el equipo de profesionales del HUC para cambiarle la vida. Hace apenas unos años el caso de Rubén y su hermana hubiera sido muy difícil de salvar, puesto que la donante no contaba con un grupo sanguíneo compatible con el de su hermano.

El HUC ha procedido, por tercera vez desde 2014, a trasplantar un riñón de donante vivo con ABO incompatibilidad, es decir, sin el mismo grupo sanguíneo. Sin embargo, esta vez han dado un paso más al hacer uso de una columna de inmunoadsorción por primera vez en Canarias.

Bajar las defensas. Justamente para este tipo de trasplante, los especialistas deben bajar las defensas del donante, es decir, eliminar los anticuerpos no compatibles antes de pasar por quirófano. Normalmente se realiza mediante aféresis o diálisis especiales, así como fármacos que bloquean la producción de nuevos anticuerpos durante un tiempo, como explicó González Rinne.

Pero con las columnas se consigue, además, una inmunoadsorción más específica, que permite lograr resultados en menos sesiones y con mayor seguridad. La especificidad de este tratamiento permite "eliminar los anticuerpos que generan un problema contra el grupo del receptor", pero sin deshacerse de aquellos que no tienen interacción. "En este caso se resolvió en tres sesiones repartidas en dos semanas", explicó González Rinne, quien destacó que "no todo el mundo puede ser donante renal" ya que "hay una serie de requisitos" que debe cumplir para que no repercuta en su salud.

El paso a la robótica. La laparoscopia significó un antes y un después en el trasplante de donante vivo. Así lo constató Tomás Concepción, jefe del servicio de Urología del HUC, que afirmó que antes de incluir esta técnica, la cirugía era abierta, lo que causaba muchas reticencias a la hora de decidir ser o no donante. Y aun así no había problema para conseguir un buen riñón en los donantes fallecidos, porque la tasa de fallecidos en accidentes de tráfico era muy superior a la actual. "Con el carné de puntos esto ha cambiado" -aseguró Concepción-, lo que ha obligado también a mejorar las técnicas de intervención en el donante.

A pesar de ello, en el año 2017, en toda España se registraron 300 trasplantes de donante vivo, y solo 30 con ABO incompatibilidad.

La laparoscopia permitió reducir el tamaño de la incisión que se realizaba en el paciente, y el próximo paso será la robótica. Desde finales del año 2018, los cuatro hospitales de Canarias cuentan con un robot Da Vinci que, utilizado en estos casos, podría lograr un trasplante con "una recuperación más rápida, menos sangre, menos riesgos y complicaciones", afirmó Concepción. El uso de la robótica aún está en fase de estudio, pero los primeros resultados son positivos.

Gracias a estos avances, el pasado 7 de noviembre Rubén recibió un riñón nuevo acompañado de una exponencial mejora de su vida, que acabó con varios años de insuficiencia renal. "A los 20 días ya estaba haciendo vida normal", recuerda el paciente, que actualmente pasa por una revisión analítica cada diez días. "Cuando vayamos viendo que todo está estable, se irá ampliando el intervalo de visita a dos semanas y más tarde a un mes", explicó la nefróloga. En un año, Rubén solo se acordará cada dos o tres meses de aquel día en el que tuvo que pedir un riñón.

las claves

La columna de inmunoadsorción. Es la primera vez que se realiza en Canarias un trasplante con esta técnica, que elimina tan solo los anticuerpos que generan un problema en el receptor.

Tres trasplantes. Desde 2014, el Hospital Universitario de Canarias (HUC), que es centro de referencia en trasplantes renales, ha realizado tres intervenciones con pacientes con grupos sanguíneos no compatibles.