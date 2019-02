CC se niega a negociar el presupuesto municipal

6:26 AM

El Día, Candelaria

Coalición Canaria (CC) en Candelaria no participará en las negociaciones para la elaboración del presupuesto municipal de 2019. La negativa se fundamenta en que "ya es demasiado tarde para iniciar este proceso, pues solo restan unos meses para las elecciones municipales y un más que probable cambio de gobierno en la localidad". Con esa premisa, para los nacionalistas "no es de recibo dejar unas cuentas a un nuevo ejecutivo local que no se corresponderán con las propuestas de gestión que tengan", asegura Carlos Sabina.

El portavoz municipal afirma que "CC ha mostrado, desde el año pasado, su predisposición a negociar el presupuesto y a participar con propuestas", mencionando que, en junio de 2018, el pleno aprobó una moción, de forma unánime, para constituir una mesa de negociación en la que estuvieran representados todos los partidos políticos con representación municipal, con el fin de que el presupuesto para 2019 estuviera aprobado en diciembre y entrara en vigor en enero de este año.

Sabina recuerda que "dicha mesa de negociación y reuniones de trabajo tenían que haber empezado desde septiembre del año pasado, pero hasta la semana pasada no nos habían convocado a ninguna reunión". Por eso, afirma que "ya es demasiado tarde" y propone mantener prorrogado el presupuesto de 2018.