FundAmorEs envía unos 500 kilos semanales de ayuda a Venezuela

Jorge Dávila, Santa Cruz de Tenerife

No es la única ONG con implantación en este Archipiélago que en la actualidad está echando una mano, pero sí la única que utiliza la autopista abierta a través de la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias. FundAmorEs se ha convertido en un halo de esperanza para miles de venezolanos, muchos de ellos con raíces canarias. Esta Organización no Gubernamental nació desde hace más de una década, pero sus latidos han alcanzado una gran sonoridad en un periodo de tiempo que va desde septiembre de 2018 al presente mes de febrero. El miedo a las posibles represalias es importante, pero un portavoz de la ONG ha accedido a explicar a El Día las claves de una labor que tienen su mirada puesta en dos colectivos de máxima vulnerabilidad. "La ayuda humanitaria abarca a muchas personas, aunque entendemos que los niños y los mayores se encuentran en una posición de fragilidad".

Unos 500 kilos semanales, o en más de una oportunidad cerca de los 600, es la ayuda humanitaria que FundAmorEs está remitiendo puntualmente a Venezuela desde el Archipiélago. "Sabemos cómo se las gastan allí", cuenta el portavoz y, por lo tanto, "no queremos dar datos que puedan entorpecer los envíos. Hay algunas cuestiones que no podemos avanzar y otras que se quedan en el aire porque en ocasión es no sabemos con certeza si la ayuda está llegando. El cien por cien ya le digo que no, pero sí una parte importante", cuenta antes de relatar una dramática situación que se vivió en Ciudad Bolívar -capital del Estado de Bolívar que está ubicada en el sureste de Venezuela- que hemos podido corregir en parte.

FundAmorEs, que también se ha llegado a movilizar para auxiliar a colectivos que están en un riesgo de exclusión social en este archipiélago, destaca por tener una sensibilidad especial con los problemas de la infancia. "Nos informaron de la existencia de grupos de niños que se estaban alimentando con los restos que encontraban en los basureros... Buscaban en los contenedores cualquier cosa que se pudiera comer", incide una voluntaria que cifra en más de dos toneladas las ayudas que se han tramitado por vía aérea desde el instante en el que Guaidó asumió la presidencia interina de un país que aguarda milagros solidarios como el que propicia FundAmorEs.

Luis Padilla, viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, reconoce el destacado rol que está jugando FundAmorEs en esta crisis, pero eso no solapa una inestabilidad social cuyos ecos llegan a diario a su despacho. "Hoy (por ayer) autorizamos la entrega de 10.000 euros a la Unión Canaria Venezolana (UCVE) para que costeé el envió de paquetes. Una vez se justifique el buen uso de esos fondos le daremos otros diez mil", añadiendo que "esa ayuda no es para personas con descendencia canaria".

Hasta ahora FundAmorEs está usando una conexión aérea semanal para remitir sus paquetes. "No recomendamos que los metan en un contenedor y viajen por barco porque, además de tardar mucho más, las probabilidades de que una parte de esa ayuda se pierda son bastante altas", explica Padilla en relación a los flujos de fraternidad que se están generando de forma natural entre Canarias y Venezuela.

Ayudas para una emergencia social

El Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Acción Exterior, ha aumentado la partida destinada a atención sociosanitaria dada la situación de emergencia social que reina en Venezuela. La partida anual asignada pasará a ser de 225.000 euros.

Incremento de la partida económica para la FES

El área de gobierno gestionada por Luis Padilla tiene consignada la entrega anual de 650.000 euros -se han subido 50.000- para la Fundación España Salud (FES). Con esta vía de financiación se origina un servicio transversal de salud al que tienen acceso los canarios residentes en Venezuela, previo filtro. Cada año un comité selecciona a las personas que tienen derecho a esta ayuda.

El Consejo de Gobierno amplía la financiación

El Consejo de Gobierno de hace dos semanas aprobó añadir a las cuentas regionales una aportación anual de 300.000 euros que en gran medida se destinan a la reposición de tartejas de prepago para adquirir alimentos y productos de primera necesidad: se recargan con 20 euros cada dos meses.

