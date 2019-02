Ruano: "La UE pondrá freno al régimen fiscal de Baleares"

Álvaro Morales, S/C de Tenerife

El portavoz del grupo de CC en el Parlamento de Canarias, José Miguel Ruano, seguía estudiando ayer el real decreto aprobado el pasado viernes por el Gobierno central sobre el Régimen Especial de Baleares (REB) y, en declaraciones a El Día, aseguró que el derecho especial que logró Canarias con la UE, en su condición de RUP, "no lo va a tener Baleares ni ahora ni nunca y será la propia UE la que le ponga freno. Es decir, que no nos preocupemos sobre eso".

Como suele hacer, Ruano prefiere el temple y el análisis antes de pronunciarse a fondo sobre cualquier asunto, aunque este, a priori, lo tiene claro y considera que la pretendida parte fiscal no cabe porque Baleares, a diferencia de Canarias, jamás podrá ser considerada una Región Ultraperiférica y, por tanto, no caben condiciones diferentes sobre impuestos no respaldadas por Bruselas.

"Aún estoy estudiándolo, más allá de la noticia. Quiero saber si tiene sustento jurídico y me consta que el departamento de Economía lo está analizando también, pero lo de la reserva de inversiones no está en el texto y la parte fiscal no tiene ninguna viabilidad, es cero porque no existe marco".

Según recalca, en Canarias sí se da "esa política fiscal diferenciada porque somos RUP. Es que, si no, o estamos fuera de la Unión Aduanera y volvemos al sistema que tuvimos durante unos años (Protocolo II), o estamos dentro y hemos de tener unas especificidades vinculadas a lo que el Tratado nos reconoce. En el caso balear, toda política fiscal contraria a los principios del mercado único y de libre competencia no se podría sostener. Por tanto, esa propaganda sobre que tendrán un mismo régimen fiscal no es posible. De hecho, se llama Régimen Especial Balear y no Económico y Fiscal porque no se puede llamar así".

Ruano, que ha sido clave para el nuevo REF y Estatuto, tiene claro que "la coyuntura marca y este es un momento de agravios porque todas las proyecciones de inversión incluidas en el PGE de 2018 no se contenían en el de 2019. La ministra de Hacienda ha sido terrible para el Archipiélago, por no usar adjetivos de los que me arrepienta, pues se atreve a mezclar el 75% del transporte con la ficha financiera de inversiones. Eso es por ignorancia absoluta o por mala fe. En este contexto aparece esto, en un conjunto sucesivo de agravios, y el PSOE trata de proyectar una imagen simple diciendo que es un problema entre CC y PSOE, cuando es entre Canarias y el Gobierno socialista".

El también profesor de Derecho Constitucional admite que hay partes económicas de ese REB "que se pueden sostener dentro de las políticas de insularidad, como la compensación al transporte y la movilidad, pero eso ya se está aplicando porque siempre han sido beneficiarios. Con el Gobierno de Aznar, se pactaron cosas y ya cerraron el Régimen Especial Balear (1997) con ese propósito, pues nosotros habíamos logrado cuestiones con la ley de acompañamiento de los presupuestos. Es decir, algunas medidas a la compensación a la insularidad son comunes, pero en ningún caso la parte fiscal".

A su juicio, el problema de fondo es que "no hay ninguna política autonómica. Tanto se levantan un día hablando de un relator sin que Cataluña resuelva su problema interior como podemos ver esto sin saber a qué viene. Es un disparate; ridículo desde el punto de vista territorial. Sánchez lo hace por conservar la hegemonía del PSOE en Baleares, y en esa clave partidaria se sustancia lo de Canarias. Pero no se puede violar fueros definidos. No lo harán nunca con el País Vasco o Navarra. Pero lo de Canarias es continuo, pues te encuentras con gente que lo comprende y otra que ve privilegios".

Ruano lamenta mucho ese desconocimiento: "España es un estado diverso. Existe una cuestión sociopolítica previa al reconocimiento de las comunidades. Por eso la Constitución tiene los dos ejes: el estado social y de derecho, y el de las autonomías. No se va al modelo federal ni al regional, se crea algo intermedio. Eso sí, o se reconocen ahí las distintas identidades o no te enteras; y parece mentira que tenga que ser yo, de un partido nacionalista canario, el que hable de esto a los que deben conocer la diversidad: los fueros del País Vasco y Navarra, la relación con Cataluña a finales del XVII, la singularidades de los estatutos de la República, Canarias como territorio de expansión atlántica del Reino de Castilla? Es que no saben nada: la política gaseosa".

REACCIONES

Asier Antona

presidente y candidato del pp canario

"No se puede tratar igual al que es distinto"

El presidente del PP canario y candidato a la Presidencia regional, Asier Antona, considera que lo ocurrido con este Régimen Especial para Baleares es "un nuevo desprecio de Pedro Sánchez a Canarias". En declaraciones a El Día, el diputado palmero sostiene que "no se puede tratar de forma igual a dos territorios que son diferentes. Canarias tiene condición de RUP por algo y lo que debe hacer el Gobierno de España es cumplir con el nuevo Estatuto y REF". Según denuncia, se trata de "una más" del Gobierno socialista en contra de los intereses de los isleños, que se suma a los incumplimientos del presupuesto de 2018 y se confirmó con el contenido del pretendido para 2019, "lo que contrasta con el trato durante la etapa de Rajoy".

Ángel Víctor Torres

secretario general del PSOE canario

"En 2018, CC sí defendía ese régimen"

El secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, considera que lo que dice el Gobierno y CC sobre el REB no es "responsable", al tiempo que recordó que los nacionalistas "defendieron" en el verano de 2018 un régimen especial para Baleares al intentar llegar a pactos con partidos baleares para las europeas. Torres subraya que el REF está "consolidado" y que, por tanto, el REB nunca cuestionará esos derechos. Por eso, pide centrarse en los muchos problemas de Canarias, dejar el interés electoral o no "desviar la atención sobre la gestión de Clavijo, porque en las encuestas salen mal". "Si quieren copiar a Baleares, que copien su modelo de reajuste social y económico o lo que cobran las camareras de piso".