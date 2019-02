Sepia y amarillo, colores con pasaporte al Parlamento

6:20 AM

El Día

C omo se preveía, los canarios usarán el próximo 26 de mayo una papeleta y sobre de color amarillo (pantone 7406 C) para elegir a los primeros 9 diputados regionales que no se presentan por una isla concreta, sino por toda la comunidad y en una urna también a estrenar. El Gobierno autonómico ha aprobado los cambios en el decreto de 2011 que regulaba las condiciones de los comicios locales y, como se había anunciado, se opta por ese color por ser el más económico de los disponibles.

Como hasta ahora, la otra papeleta y sobre, las de los representantes en el Parlamento a elegir en cada isla, seguirán siendo de color sepia, el pantone 475 C.

El nuevo procedimiento debe ser avalado por el Consejo Consultivo de Canarias, que tendrá que pronunciarse en el plazo de cinco días, es decir, periodo que expira este viernes, para saber si las modificaciones en el decreto cumplen con las normas.

Hasta ahora, tres de los principales candidatos a la presidencia regional ya han anunciado que sus nombres estarán en esa papeleta amarilla nueva. El actual jefe del Ejecutivo, Fernando Clavijo; el candidato del PSOE, Ángel Víctor Torres, y el líder del PP, Asier Antona, han decidido aparecer en la plancha autonómica, si bien Antona dudó mucho sobre si le convenía más tratar de conservar sus 3 diputados por La Palma presentándose por esta Isla, tal y como hizo en 2015.

Y es que el cambio en el sistema electoral no obliga a los partidos a que su candidato a presidente vaya en esta lista regional. De hecho, la aspirante de Podemos, Noemí Santana, prefiere hacerlo por Gran Canaria, aunque aún duda y dependerá de la decisión del partido y sus posibles confluencias.

Aunque la cifra final aún puede bajar, los nuevos sobres y esa papeleta con los 9 candidatos autonómicos por partido o coaliciones (y sus suplentes) han salido a licitación por 294.308 euros, mientras que las insulares, por 331.683 (ambas sin IGIC). Todo el proceso de los comicios de mayo tendrá un coste regional de unos 2 millones, que no incluyen las urnas, que las pone la junta electoral.