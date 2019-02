Los Óscar, desde el cineclub

6:20 AM

"En términos de calidad sería injusto que le dieran el Óscar a Green Book, pero bienvenido sea si hace que la vea más gente", escribí hace poco, y me ratifico. Roma cayó por dos demasiados: demasiado cool (empezando por el título) incluso para los inventores de lo cool, y demasiado fuerte salir del corralito de los filmes en lengua extranjera. Que Cold War se haya quedado atrás es justo, por el absurdo efectismo de la última escena (efectismo: que privilegia el efecto sobre la causa). Además, una regla no escrita aconseja finales felices en tiempos de tribulación. Alguien podría pensar que con Green Book y con Roma la segregación racial es derrotada a golpe del buenismo que subyace en culturas católicas (italiana o hispana), pero seguramente la Academia no ha sido consciente de esta lectura, más propia de la tortuosa mente de los adictos a aquellos maravillosos cineclubes de otro tiempo.