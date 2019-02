"Los conflictos morales ya fueron planteados en la tragedia griega"

Raúl Gorroño, S/C de Tenerife

La denominada cultura clásica, la que se heredó de los romanos y griegos, está más presente de lo que parece en la sociedad actual, a pesar de que su enseñanza tiende a desaparecer de las aulas de los institutos. Para tratar de evitar esta realidad y difundir la importancia de su vigencia la sección canaria de la Sociedad Española de Estudios Clásicos ha organizado la sexta edición de Tertulias Clásicas, que se desarrollará desde el, viernes, en la Sala de Cristal del antiguo convento de Santo Domingo de La Laguna.

Esta iniciativa, coordinada por el profesor Jorge García Hernández, comenzará con la conferencia que impartirá el juez Álvaro Gaspar Pardo de Andrade sobre el tema Sentencias, latín y parafernalias, en el que abundará sobre el peso del Derecho Romano en la civilización occidental.

Los objetivos perseguidos con este ciclo, según García Hernández, son "divulgar la cultura grecolatina y promover el conocimiento por parte de la población canaria del tesoro clásico. Este año, en concreto, se convierte en una lucha en contra de la desaparición del griego, de su enseñanza, en las aulas de los institutos de Canarias y de la cultura clásica".

Las nuevas leyes de educación, el poco valor que se le otorga en el currículo, las dificultades para ser impartida en algunos centros por los recortes aplicados en el área y la falta de sensibilidad de la directivas de algunos centros contribuyen a que este tesoro de la antigüedad tienda a desaparecer.

Para este especialista, "la cultura clásica es muy importante en la formación de un espíritu crítico; te da una perspectiva histórica. Los grandes conflictos morales ya fueron planteados en la tragedia griega, el derecho, las leyes religiosas... Por poner un ejemplo, eso te da una perspectiva distinta sobre si el estado debe ser laico o confesional".

El fondo cultural de la sociedad griega y latina cumple un papel transcendental hoy en día por el legado que dejaron a la hora de resolver diferentes cuestiones. "Lo que da son puntos de referencia y la tranquilidad de demostrar que no es la primera vez que ese conflicto se produce en la humanidad, que hay que ser valiente y plantearlos sin perjuicios. Creo que los griegos intentaban aplicar todo con racionalidad, el argumento. Todo está racionalizado, por lo tanto la humanidad llega a niveles superiores", apuntó.

Desde su punto de vista, el ser humano vive en un momento marcado por el no pensar. "Creo que es un proceso donde la falta de reflexión que procuran o impulsan las redes sociales con me gusta o no me gusta se da en parte porque no tenemos referencias de los griegos, que reflexionan mucho sobre cada asunto y los postulados. Hay muchas razones que nos han quitado un punto de reflexión y de tranquilidad a la hora de pensar".

El programa diseñado para este año, al igual que en los anteriores, pretende establecer ponencias sobre temas que resulten atractivos a todos, pero esta edición se caracteriza por un giro en el que no participarán solo filólogos clásicos, sino que intervendrán profesionales de otras ramas del saber clásico que puedan ser de utilidad e interés.

Por este motivo, se ha invitado a un juez que hablará sobre el derecho romano; un especialista en salud mental, que lo hará sobre la disciplina que sentó las bases del arte de la curación actual; además de una catedrática de Griego, que tratará de la infravaloración de los femenino, o un licenciado en Filosofía y Letras, que disertará sobre el turismo de riesgo.

programa

Sentencias, latín y parafernalias es el título de la intervención del juez Álvaro Gaspar Pardo de Andrade sobre Derecho Romano (1 de marzo. 20:30 horas).

Medicina e historia en el mundo antiguo es el tema sobre el que disertará el doctor por la Universidad de La Laguna Francisco Javier Castro Molina (5 de abril, 20:30 horas).

Mujeres en tierra hostil. La antigua Grecia y nosotras centrará la alocución de la catedrática Juan Pérez Cabrera (3 de mayo. 20:30 horas).

Turismo de riesgo. Jason y los Argonautas es el asunto sobre el que tratará el filólogo y profesor Francisco Santana Santos (17 de mayo. 20:30 horas).

Jorge García Hernández

coordinador del ciclo tertulias clásicas