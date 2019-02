"China reconstruye los monasterios budistas por el turismo"

Natalia Vaquero (Epipress), Barcelona

Hijo del filósofo de origen indio Salvador Pániker, que escribió desde Barcelona sobre la dificultad de ser español, y de la humorista gráfica catalana Núria Pompeia, pionera del dibujo feminista en España, Agustín Pániker (Barcelona, 1959) mantiene la llama de Kairós, la editorial fundada por sus padres para dar a conocer las tradiciones de Oriente y conciliar ciencia y espiritualidad. Tras recibir una educación laica, publica ahora bajo su sello editorial Las tres joyas para mostrar la cultura del despertar del Buda, de hace 2.500 años, y recomienda la meditación contra las frustraciones de la vida sin olvidarse de dar un toque a la idea de España, "un concepto problemático desde hace siglos", afirma.

Señor Pániker. ¿Qué ha heredado usted de su padre, un intelectual de origen indio casado con una catalana y afincado en Barcelona, autor del libro titulado La dificultad de ser español?

Su sensibilidad musical y la inquietud por la filosofía.

¿Qué tipo de música escucha usted?

Me gustan mucho Bach y Mozart pero también el jazz, el flamenco o el blues. Disfruto de todo lo que expresa sentimiento.

¿Le parece a usted también tan difícil ser español?

Lo difícil es ser uno mismo. Ser español no es más difícil que ser chino pero España como idea es un concepto problemático desde hace siglos. Prefiero tener identidades múltiples y compaginarlas de forma simultánea.

¿Es para usted entonces más fácil ser catalán?

No. Al haber nacido y crecido aquí siento un vínculo con la catalanidad distinto al de otra persona que haya nacido en otra parte de España. No me reduzco nunca a etiquetas y cambio según el día, el contexto y el momento. Cuando estoy fuera de España me siento muy español y cuando esto en la India, muy europeo. Yo soy mediterráneo.

¿En qué momento se decidió a estudiar las religiones y la historia del continente índico?

Tras mi primer viaje a la India en 1979 descubrí mis vínculos familiares y empecé a interesarme por esa gente que tanto me gustó. Me interesó la sociedad y al estar en la editorial familiar dedicada a lo místico-religioso entré de lleno en ese campo.

¿Es usted religioso?

En absoluto. Ni practicante ni creyente pero tengo cierta sensibilidad espiritual que no viene de la religión. Yo tuve una educación rigurosamente laica.

¿Cuál es el origen del Buda?

La figura del Buda tiene múltiples interpretaciones. Surgió hace 2.500 años en el norte de la India. En mi libro abordo ese movimiento revolucionario del primer milenio antes de Cristo en el que se descubrió la fuerza del mundo interior.

Alejado de los rituales.

Exacto. Es una idea que tiende al descubrimiento de uno mismo. Los ritos están muy bien pero el Buda propuso indagar en la condición humana, en el sufrimiento y en la insatisfacción que todos padecemos para buscar un remedio.

Y ofrece la meditación como tal.

Sí. Para salir de ese círculo vicioso propone la meditación.

Hay demasiadas interpretaciones sobre las enseñanzas del Buda.

Es una tradición que se ha expandido a lo largo de 2.500 años. Desarrolla dentro de sí todo tipo de interpretaciones posibles e incluso contradictorias. Por eso he escrito Las tres joyas que son los tres pilares que comparten todos los budistas.

Dígame cuáles son esas joyas.

La figura del Despierto (el Buda), su enseñanza filosófica y práctica (Dharma) y la comunidad de seguidores ( el Samgha).

¿Cuántos budismos hay?

Tantos como budistas pero existen tres grandes corrientes: el theravada del sudeste asiático, el mahayana de extremo oriente y el vajrayana del mundo tibetano y del occidente contemporáneo.

¿Qué es el Dharma?

Es el mensaje que enseña a través de las cuatro nobles verdades.

Que son...

La realidad del sufrimiento porque somos finitos e ignorantes; la causa de ese sufrimiento, que no es más que nuestro apego a las cosas; la necesidad de detener ese círculo vicioso que es el nirvana y el óctuple noble que consiste en la práctica budista.

Hábleme del primer discurso del Buda en Benarés.

Lo que dice la tradición es que tras renunciar a su vida palaciega se pasó seis años buscando en su interior y cuando se encontró a sí mismo se lo contó a cinco de sus discípulos que anteriormente le habían abandonado pero que se quedaron en ese momento obnubilados por su mensaje claro e impecable. A partir de ahí se formó la primera comunidad de monjes budistas, los que inauguraron la institución monacal.

¿Qué son los sutras?

Son los discursos y sermones del Buda que dio a diario hasta su muerte a los 80 años.

Pero parece que conocemos más del Buda por la tradición que por sus propias palabras.

Pasa igual con Jesucristo. Los monjes budistas comunican esa enseñanza espiritual de forma oral. Los sutras no son la palabra exacta del Buda. Se van adaptando. Al contrario que la Biblia y el Corán no se trata de verdades inalterables.

¿Es el Samgha el equivalente a la iglesia católica?

El Samgha es la comunidad de monjes que es siempre independiente. También lo es la comunidad de seguidores del Buda. El Dalai Lama no es el Papa del budismo porque no hay una iglesia budista.

¿Cómo se vive hoy en día el budismo?

Depende de si vives en Sri Lanka, Japón o en California. Cualquier persona que diga que es budista lo es.

Es la cultura del despertar. ¿Qué significado tiene?

Enfoca su enseñanza a despertarnos de esa ignorancia que nos lleva al sufrimiento.

¿Qué ha perdido el Tíbet budista con la anexión llevada a cabo por China?

Ha perdido mucho de su cultura porque la injerencia china ha sido muy agresiva. De los 60.000 monasterios que había solo quedan 15, pero China ve ahora que el budismo es una fuente de ingresos turísticos vital y reconstruye monasterios siempre controlados por sus autoridades y mirando con lupa el sistema de reencarnación de los lamas.

La reencarnación de los lamas resulta difícil de creer.

En el budismo tibetano los lamas más avanzados hacen una especie de renuncia a morir y apuestan por un próximo renacimiento para seguir ayudando a la gente. Creen que se pueden reencarnar en un feto que es analizado por un comité de expertos para darle el visto bueno.

El budismo ha entrado de lleno en la sociedad occidental, ¿cuál es su gran atractivo para nosotros?

El budismo no tiene mala prensa. Es ateísta y muy adaptable por su carácter práctico. Además es tolerante, racional y pacífico, aunque no lo ha sido siempre y solo hay que mirar lo que sucede con los rohingyas en Birmania.