El empleo crece en toda España por encima de la media de la UE

Europa Press, Luxemburgo

El empleo creció en 2017 en todas las regiones españolas por encima de la media de la Unión Europea, que ese año se situó en el 1,6%. Melilla (+3,6%), Ceuta (+3,4%) y Murcia (+3,3%) se consolidaron como algunas de las zonas que más crecieron en el bloque comunitario, según los datos de empleo regional publicados ayer por Eurostat, la oficina de estadística comunitaria, que también sitúa a Canarias entre los territorios con una mejora más apreciable del empleo (un 2,9%), mientras que la media española se situó en el 2,6%.

También crecieron por encima de la media nacional Baleares (+3%), Cataluña (+2,9%, el mismo registro de Canarias) y Extremadura (+2,7%). En línea con el conjunto del país se situaron los incrementos de Comunidad Valenciana y Aragón, que registraron un 2,6%, en tanto que justo por debajo estuvieron Castilla-La Mancha, Madrid y Asturias (+2,5% en los tres casos).

En Andalucía y Navarra el empleo creció un 2,4%, mientras que en Galicia lo hizo un 2,3% y en País Vasco y Cantabria, un 2,1%. Los menores incrementos, pero aún así por encima de la media de la UE, se observaron en Castilla y León y La Rioja (+1,7% ambas).

En el conjunto del bloque comunitario, el empleo creció en el 90% de las regiones, lo que equivale a un total de 253. En dos, el número de trabajadores permaneció estable mientras que en 26 se registraron descensos.

Los mayores aumentos a nivel europeo se dieron en la región francesa de Mayotte (+7,7%), Malta, el Algarve portugués, la región checa de Bohemia Central (5,3% en los tres casos) y en la región británica compuesta por los condados de Herefordshire, Worcestershire y Warwickshire (+4,7%).

Asimismo, en 19 regiones de la UE el crecimiento del empleo excedió el 3%, entre las cuales había tres en España (Melilla, Ceuta y Murcia), tres en Portugal y otras tres en Reino Unido.

Con respecto a los descensos, las caídas más abultadas se observaron en la región italiana de Basilicata (-2,7%), el condado británico de Cumbria (-2,4%) y la región central y oeste de Lituania (-2,1%).

La renta canaria, un 75% de la europea

La riqueza media per cápita de Canarias se situó en 2017 en el 75% de la media de la Unión Europea, según los datos en función del poder de compra publicados por Eurostat. En concreto, Canarias registró en 2017 una renta per cápita de 20.600 euros. Muy próxima se situó, por ejemplo, Murcia, con un 76%. Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña y Aragón fueron las únicas cinco comunidades españolas que en 2017 superaron la riqueza media per cápita en la Unión Europea, mientras que otras cinco regiones (Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Melilla y Ceuta) no llegaban al 75%.