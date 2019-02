El PP se jacta de que el Congreso no aprobara las conclusiones de su 'caja B'

6:20 AM

Europa Press, Madrid

La portavoz del PP en la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal de su partido, Beatriz Escudero, interpretó como una victoria que este órgano se haya cerrado sin aprobar ninguna conclusión por la incapacidad de los grupos parlamentarios para ponerse de acuerdo sobre las mismas.

"Estamos encantados de que no se hayan podido poner de acuerdo para acusarnos de algo de lo que no tienen derecho a acusarnos", confesó Escudero a Europa Press, tras destacar que, "hasta hace un mes", PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos actuaban al unísono en la comisión.

A su juicio, este desenlace viene a demostrar lo que ha sostenido el PP desde que arrancó la comisión, hace casi dos años, sobre que "todo era una farsa".

"No pretendían esclarecer ni aclarar ninguna verdad, ni adoptar medidas o hacer propuestas para que esto, no sabemos qué, no vuelva a ocurrir", apostilló.

En opinión de Beatriz Escudero, en estas últimas semanas se puso de manifiesto una "clara incompatibilidad" entre Unidos Podemos y el PSOE y, además, era "inviable", como proponía el partido morado, aprobar unas conclusiones que mandataran al próximo Congreso a retomar la investigación para citar, entre otros, al expresidente del Gobierno y también del PP, Mariano Rajoy.