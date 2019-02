Obras en la Alameda: "¡Qué desastre!"

6:21 AM

V. Martín

E n el entorno de la plaza de la Alameda, en la capital, la gente está irritada. Bueno, la mayoría se muestra indignada. Saben que toda obra acarrea inconvenientes, incluso las caseras, pero en la reforma de este tramo de la zona comercial abierta la sensación es que todo va un paso (o dos) por detrás, con demasiadas calles abiertas y, lo peor porque toca la moral, algunas valladas y sin operarios trabajando. Algo no se ha hecho bien.

Los trabajos comienzan cerca de las cuatro esquinas. La primera calle que el viandante se encuentra es Jorge Montero, conecta Pérez de Brito con la Avenida Marítima. Una vía de escape. Está vallada. Son las 11:50 y allí dentro no hay ningún trabajador. Ni uno. Una vecina del lugar pide al redactor que "no se olvide de poner el cartel". Se refiere a uno que está pegado a una puerta. La empresa adjudicataria, Dragados, informa de que se corta el suministro de agua durante toda la mañana. Desde las 9 hasta las 14 horas. "Ya nos ha ocurrido en más ocasiones", sentencia la misma residente. Es un corte programado, aunque en este entorno se han producido debido a los trabajos una veintena de averías en la red.

Un poco más arriba, la calle Santa Catalina. Igual que en Jorge Montero. Cerrada, con la obra aún más atrasada, y sin trabajadores. A los vecinos en esta zona no les han dicho la verdad. El Día contó el 19 de diciembre que los trabajos en esta vía llevaban dos meses parados. La razón oficial: un cable eléctrico que encontraron por sorpresa. Los responsables políticos anunciaron entonces, deprisa y corriendo, que era cuestión de días. Ayer, 26 de febrero de 2019, la situación era semejante.

A partir de ese lugar, una vez superada la farmacia de la Alameda, los operarios aparecen. Se agradece. En Méndez Cabezola, allí donde se trasladó Casa Aurora después de una vida en un local de la parroquia de El Salvador de Santa Cruz de La Palma, la calle está levantada, todavía falta tiempo para comenzar a colocar los adoquines. En ese espacio, llega la única voz tranquilizadora. Un autónomo con un negocio en la zona: "Ya se sabe lo que pasa con las obras. No es tan fácil". Es curioso, pero teme más "cuando las calles estén acabadas y sean peatonales. Vamos a ver cómo responde la gente. Lo de peatonalizar parece una medida de gran ciudad para una pequeña como la nuestra".

Los esfuerzos de la contrata se concentran justo al lado de la plaza. El camarero de un bar cercano sostiene que "estas obras son un desastre. Llevamos toda la mañana sin agua. Es la sexta vez que nos ocurre en tres meses. Lo que no pasa aquí no pasa en ningún lado". Dice otras cosas, pero no publicables. La calle Pedro J. de las Casas, que tiene la señalética al Castillo de Santa Catalina, sí va avanzada, al igual que la Pérez Galdós, donde se encuentra la Comisaría de la Policía Nacional. Ambas podrían estar abiertas, es tan solo una impresión, a lo largo de esta misma semana.

Son demasiadas calles. Muchas abiertas en muy poco espacio. El recorrido es mínimo. Al leer el artículo puede parecer más, pero son unos centenares de metros. No las acabarán en plazo. Dijeron que sí, pero será que no. La principal, la Doctor Pérez Camacho, paralela a la plaza de La Alameda, todavía llevas semanas de trabajo. Lo más que lo sufren son los comerciantes, pero también los taxistas que han sido desplazados más abajo, cerca del Castillete. Uno de los empresarios, resignado, dice que "ahora llegan los Indianos y la mayoría de calles que van a la avenida estarán cerradas. En esta (la principal) dicen que van a poner seguridad privada. ¡Tenemos unas ganas de que esto acabe ya!".

A la vuelta, caminando por debajo, más cerca del centro de salud, aparecen un par de fontaneros, no es seguro pero deben serlo por el trabajo a desarrollar. Intentan unir tramos de red. Son "codos" azules. Es la justificación para el corte programado de agua. Un poco más allá, a la puerta de un bar, alguien expone, para que se le escuche, que la obra "sufre la falta de control de la administración. Que pregunte cuántos trabajadores están en la obra de la contrata original". Es un runrún, "solo eso", en el que coinciden bastantes personas.