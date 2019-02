El salario medio en Canarias alcanzó hace dos meses el máximo histórico, 1442 euros mensuales. Qué quieren que les diga, la gente de a pie me dice que eso no lo gana. Y si lo ganan es trabajando 13 horas diarias, con lo que el sueldo sale por la mitad. Supongo que habrá miles de trabajadores que ganan más de 2500 y así suben la media. Ya saben, las estadísticas y las encuestas políticas las carga el diablo.

Hay otro dato muy preocupante. Las Islas son la única comunidad donde no baja el paro de larga duración. Tenemos casi 90.000 trabajadores que ya no trabajan hace mucho tiempo. Detrás de cada uno de ellos vive una familia. Despensas con agujeros profundos, estudios de hijos que no se pueden pagar y buzones repletos de papeles en negativo. Si hay suerte, a lo mejor la pareja trabaja y menos impacto. Creo que a pocos (siempre hay gandules no integrados) les gusta pasar horas y días mirando al techo. Si se está solo, mal asunto.

Llega una edad en la que o has tomado las decisiones adecuadas (no es fácil) o eres carne de oficina del paro. Hasta que se acaba. Y luego llega la ayuda. Hasta que se acaba. Y luego llega la nada. No sé qué se siente en la melancolía de pensar que no sirves, o eso te hacen creer. Ya tenemos a 90.000 que lo sienten. Creo que es suficiente castigo. Menos mal que tenemos un salario medio que está al máximo.