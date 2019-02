Linares (CC) no ve viable alcanzar un pacto con Vox

6:22 AM

Miguel Ángel García, S/C de Tfe.

El secretario general de Coalición Canaria (CC) en Tenerife, Francisco Linares, en declaraciones a Radio El Día, desechó ayer la posibilidad de que la formación nacionalista pueda llegar a pactar con Vox una vez conocidos los resultados de las próximas elecciones generales de abril. Varios fueron los motivos que el también alcalde de La Orotava esgrimió a la hora de justificar el rechazo a esa posibilidad. Acerca del partido emergente declaró que "se trata de una marca que me inquieta mucho" por el hecho de que después de 40 años de democracia "vuelvan a esos mensajes retrógrados, a esos mensajes propios de la España de los años 40 y 50".

"Me llevé una sorpresa tremenda cuando en las elecciones de Andalucía 450.000 personas otorgaron el voto a una fuerza política que en ninguna encuesta se preveía que obtuviera más de uno o dos diputados, y que al final acabó obteniendo doce", afirmó.

El secretario general de CC no cree que Bermúdez vaya de segundo en la lista al Congreso

Asimismo, Linares también se pronunció sobre la posibilidad de que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, forme parte de la lista provincial de candidatos a ocupar puestos en el Congreso de los Diputados. En esta línea, el secretario general insular aseveró que lo más probable es que el edil de la capital no esté en una nómina que irá encabezada por Ana Oramas. Asimismo, adelantó que no habrá una confirmación oficial al respecto hasta el próximo jueves día 7 de marzo, momento en el que se celebrará el Consejo Político Insular: "Lo estamos viendo, aunque no haremos público ningún nombre hasta la próxima semana".