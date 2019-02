El PP da cobertura en el Congreso al Régimen Especial de Baleares

6:22 AM

J.A./M.A.M, Madrid / S/C de Tfe.

El grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados respaldará hoy el real decreto-ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros de creación del Régimen Especial de Baleares (REB). De poco han servido las críticas del PP insular. De esta forma, los populares se sumarán al PSOE y a la mayoría de las formaciones de la Cámara en dar carta blanca a equiparar las compensaciones al archipiélago mediterráneo por la insularidad con las reconocidas para Canarias como región ultraperiférica. También respaldarán el texto, probablemente, Unidos Podemos, en consonancia con lo defendido por esta formación en Baleares, y los partidos nacionalistas catalanes y vascos, así como el diputado de NC, Pedro Quevedo. Se desmarcan del decreto ley únicamente Cs, que se abstendrá, y Ana Oramas, de CC, cuyo voto aparece en principio como el único que se opondrá al mismo.

La inclusión de este punto en el orden del día del último pleno de la legislatura se acordó a última hora de ayer por las dudas de que el decreto pudiera convalidarse en la Diputación Permanente tras la disolución de las Cámaras, el próximo día 5, por la convocatoria electoral para el 28 de abril. Pero el debate interno en algunos partidos sobre la posición a adoptar en el debate de ayer fue intenso, especialmente en el PP. Los populares, pues, se ven forzados a apoyar la medida del Gobierno central porque el partido ha sido un firme defensor del REB en el archipiélago mediterráneo, aunque ayer no ahorraran críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez por el contexto en el que se ha aprobado, además de reclamar que se cumpla con el REF canario, una fórmula con la que pretenden contentar a los populares de Canarias.

El presidente del PP canario, Asier Antona, se reunió con la dirección del grupo en el Congreso para tratar de que el respaldo al decreto para Baleares no entre en franca contradicción con las críticas con que el mismo se ha recibido por el partido en Canarias. Antes de esa reunión, en la que la portavoz del PP, Dolors Monserrat, le comunicó el respaldo al decreto, Antona puso el acento en los elementos que separan a ambos archipiélagos a la hora de justificar las políticas estatales de compensación, así como en la distinta visión que mantendrá Bruselas al respecto. "La realidad estratégica, geográfica y económica de Canarias y Baleares no tiene nada que ver y no se pueden abordar de la misma forma dos territorios que son absolutamente distintos, y Europa lo sabe bien porque nosotros somos región ultraperiférica", afirmó.

Antona asumió, sin embargo, que el apoyo del PP nacional a un régimen especial para Baleares era inevitable y puso el énfasis en las dos críticas al Gobierno de Sánchez con que se tratará de argumentar la posición de los populares: "El Gobierno de España se ha sacado este conejo de la chistera porque no cumple con el REF canario, y lo que pedimos desde el PP es cumplir con lo que ya estaba aprobado", afirmó. Insistió en que "en Canarias nos ha costado años y décadas la conquista de derechos que hoy tenemos consolidados, y la UE sabrá diferenciar lo que es el concepto de ultraperiferia de la situación de Baleares".