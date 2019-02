"Venimos a ocupar el centro y a acabar con el binomio de PSOE y PP"

Álvaro Morales, S/C de Tenerife

Ha ejercido de portavoz regional de Cs y, sin embargo, ha renunciado a ser candidato a presidente, que no a ir a la Cámara por la lista autonómica, según desveló ayer. Mariano Cejas dice que deben salir a ganar, se muestra abierto a pactos y recalca que han venido "a ocupar el centro político y a acabar con el binomio de PSOE y PP".

Ha sorprendido su decisión de renunciar a ser el cartel de presidenciable: ¿está en desacuerdo en cómo le ha tratado el partido?

Me presento a las primarias al Parlamento. Es decir, estaré en la Cámara, que es lo que siempre he querido. Lo otro son, sobre todo, decisiones personales y familiares que meditamos en casa durante dos semanas, y se queda ahí.

Pero ha tenido mucha presencia en los medios y, al final, chirría que ni siquiera aspire?

No chirría. En su día, me ofrecen ser el portavoz, como otras actuaciones, lo asumí de muy buena gana y creo que hemos hecho un trabajo bueno. Eso no significa que pensase que, por eso, iba a presentarme a presidente. Sí me presento a la Cámara y siempre he pensado que en equipo se trabaja mejor, que es lo que hago.

¿Por qué la lista regional?

Por mi trayectoria en estos años, me sentía más identificado con una lista por la que los compañeros que me puedan dar su confianza sean de todas las Islas, pero una plancha así no implica que haya diputados de primera o segunda: todos deben tener la visión regional que siempre hemos exigido.

¿Qué barruntos, qué horquilla de escaños barajan como ideal?

Lo ideal es salir a ganar. Todo lo que sea superar las expectativas de grupo siempre estará muy bien, pero no hemos analizado horquillas. Hay encuestas que nos dan 9, 8, 7? No tenemos sondeos internos, somos más de intentar llegar con el voto hasta el último rincón.

Para Cs, ¿se ha quedado corta la reforma electoral?

No es la que querían los canarios. Supondrá más gasto y no es la nuestra, aunque es verdad que mejora lo que había. Presentamos dos alternativas para mantener los diputados, pero no se apoyó.

¿Qué líneas rojas tienen para los pactos: con Podemos nunca; con Vox sí, como en Andalucía?

Venimos a ocupar el centro. Lo hemos dicho siempre: somos el centro ideológico claro y venimos a acabar con 2 históricos: con el binomio de PP y PSOE, esos que no han querido cambiar Canarias, que son la oposición a CC, pero llevan 4 años bailando con CC, porque cogobernaron al principio o apoyan sus presupuestos. También queremos cambiar las políticas erráticas. Una línea roja por la que no pasaremos es la corrupción.

¿Hay opciones de pactar con CC?

Hay que darle un giro a Canarias y a CC no le legitima lo que ha hecho estos 25 años, pues estamos liderando todos los indicadores por la cola: educación, sanidad, lo social? No podemos acompañar esas políticas. Debemos darle un vuelco, mientras que el PP y el PSOE no han tenido valentía política para hacerle oposición a CC.

Pero son socios potenciales?

Puede parecer un poco altanero, pero salimos a ganar pues Canarias se merece un partido de centro fuerte, y creo que va a ser Cs.

Aun así, deberán pactar porque es imposible una mayoría absoluta: ¿qué acuerdo es más lógico?

Desde que el hombre llegó a la luna nada es imposible. Si nos conformamos y vamos a empatar, perderemos. Debemos salir a ganar y lo que venga después, ya se verá, pues no tengo una bola mágica.

De cogobernar Canarias, ¿qué haría Cs de forma urgente?

Lo primero es acabar con los chiringuitos políticos y con el dinero malgastado de los canarios; es decir, todos aquellos entramados, empresas públicas, fundaciones? Habría que analizarlo y acabar con la inmensa mayoría. Segundo: auditar el sistema sanitario. Son más de 3.000 millones y seguimos a la cola. Tercero: ponérselo fácil a los autónomos y pequeñas empresas, a las que tienen de 1 a 5 trabajadores, eliminando trabas y obstáculos. Ellos son el motor de estas Islas y deben tener fácil innovar.