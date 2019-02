La TV Canaria analiza esta noche la crisis humanitaria venezolana

El Día, Santa Cruz de Tenerife

Televisión Canaria dedicará hoy, una noche especial a Venezuela. La oferta arrancará a las 21:35 horas con el estreno del documental Canarios en Venezuela, a las duras y a las maduras, con una amplia reunión de testimonios de isleños residentes en este país. Sigue una nueva entrega de El foco, en antena a las 22:20 horas, que contará con un análisis especial de la situación actual que se vive en Venezuela.

Canarios en Venezuela, a las duras y a las maduras es un proyecto dirigido por el periodista José Déniz y realizado por Pedro Smole. Se trata de un amplio reportaje que da voz a los canarios residentes en Venezuela, con testimonios impactantes sobre los efectos de la hiperinflación y sus consecuencias en la imposibilidad de acceder a alimentos y medicinas para millones de ciudadanos. La manera cómo los canarios en Venezuela afrontan esta situación, con una particular red de ayuda, es uno de los ejes de este título.

El proyecto surge por parte de Déniz "fruto de ese interés creciente que tenía en los últimos años que decidí entrevistarme con el director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez, para saber de la situación de los canarios allí. Lo que me contó no me dejó indiferente porque la red que han conseguido generar entre ellos mismos está logrando que está crisis les afecte en menor medida que al resto de venezolanos. Pensé que era interesante ver eso en primera persona y contarlo. Es entonces cuando le propongo a Pedro Smole que me acompañe como cámara al recorrido por el país".

Para la elaboración de este reportaje fue fundamental esa red establecida por los canarios en Venezuela. El apoyo de las decenas de asociaciones y de los hogares canarios, junto con la delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela, facilitaron la elaboración de una propuesta que tuvo una producción completa: "Recorrimos más de 3.500 kilómetros en carretera y visitamos cinco ciudades de todo el país: Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto y Cagua. No fue fácil, pasamos más de 200 controles policiales y militares durante trece días. Solo nos pararon en uno y curiosamente fue donde nos intentaron robar los propios policías", destaca Déniz.

La edición de esta semana deEl Foco también prestará atención a Venezuela. Lo cuenta Fátima Martín del Toro, su directora: "Manteniendo el compromiso del programa y de la cadena con toda la información que genera Venezuela, El Foco conectaremos en directo con el diputado opositor y próximo a Guaidó, Marco Aurelio Quiñones, quien desde Caracas dará la última hora de los acontecimientos". Igualmente, habrá un debate con tertulianos que comentarán el documental y la última hora de Venezuela. Serán periodistas y venezolanos afincados en Canarias en su doble versión: opositores y también seguidores de Maduro.