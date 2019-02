Nick Davies eleva a los Beatles a la categoría de sonido sinfónico

El Día, Santa Cruz de Tenerife

El sonido The Beatles es eterno. Y es que la música de los cuatro de Liverpool no entiende de modas. Tampoco el director de orquesta gales Nick Davies, quien hoy, a las 19:30 horas, se pondrá al frente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife para viajar a través de las composiciones que inmortalizaron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Si en 2016 Davies construyó un concierto en torno a las canciones de Queen, hoy le toca el turno a otro cuarteto británico.

Además de los componentes de la OST, los espectadores podrán disfrutar de la voz de Jon Boydon en el transcurso de un espectáculo que será presentado por Ana Molowny. En la primera parte del concierto sonarán Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Whit a Little Help from My Friends, Lucy in the Sky with Diamonds, Getting Better, Fixing a Hole, She's Leaving Home, Being for the Benefgit oof Mr. Kite. Within You, Without You, When I'm Sixty-Four, Lovely Rita, Good Morning, Good Morning, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y A Day in the Life.

Tras el descanso, el programa girará hacia títulos como She Loves You, Strawberry Fields, You Never Give Me You Money, A Hard Day's Night, Let It Be (arreglo para orquesta), Help!, Penny Lane, Yesterday, Can't Buy Me Love (arreglo para orquesta), Golden Slumbers, Carry That Waight y The End.

Davies está considerado por la crítica especializada como uno de los mejores directores en géneros orquestales y teatrales desde hace dos décadas y media. Su debú en el campo sinfónico se produjo en 1991 al frente de la Royal Philharmonic Orchestra, de la que continúa siendo su director invitado. Además, desde 2007 es el encargado de poner música al concierto del Premio Nobel de la Paz con la Norwegian Radio Orchestra.

Otro de los atractivos de la velada de hoy está conectada con la participación de Jon Boydon como solista de las composiciones de los Beatles que sonarán en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife.