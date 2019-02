Un canto a la vida

6:23 AM

Raúl Gorroño

U n genio literario es lo que fue el poeta y escritor palmero Félix Francisco Casanova (Santa Cruz de La Palma, 1956 - Santa Cruz de Tenerife, 1976), quien dejó escritas casi una docena de obras, la mayoría poemarios, y la novela El don de Vorace, con la que obtuvo el Benito Pérez Armas, además de otros galardones que hicieron justicia a la calidad y originalidad de su imaginario creativo.

A pesar de estos reconocimientos, el tiempo ha determinado por desgracia que haya pasado desapercibido para las nuevas generaciones, aunque la editorial Demipage haya recuperado su legado, motivo por el que el grupo Dadá y Cía se ha aventurado a abordar el montaje multidisciplinar Eres un buen momento para morirme, que se estrena hoy, a las 20:30 horas, en el Teatro Circo de Marte de la ciudad que lo vio nacer.

Esta propuesta escénica, que cuenta con el apoyo de la consejería de Cultura del Cabildo de La Palma, la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital palmera y el Gobierno de Canarias, pretende acercar al público la figura y la obra de este insigne escritor que murió tan joven, además de haber sido un amante de la música. De hecho formó un grupo de rock alternativo, Hovno (mierda en checo).

La escritora e improvisadora teatral Patricia Figuero se quedó prendada cuando leyó la obra completa de Félix Francisco Casanova. Le atrajo de tal modo el encargo que le hicieron que se volcó en la elaboración de un texto para llevarlo a escena y contribuir a difundir el singular legado del poeta palmero. Hoy pasará la prueba de algodón: su estreno.

"Es una pieza teatral multidisciplinar en la que vamos a ver teatro, danza, escuchar música en directo y una banda sonora. Es un cóctel con muchas cosas. No es una obra al uso ni autobiográfica, con un planteamiento, nudo y desenlace, sino que se va a entrar a algo así como un poema de Casanova en el que a través de distintos retazos vamos a ir componiendo un pequeño puzzle para conocer datos concretos de su biografía y su obra".

La celebración de la vida de un poeta es la idea central que preside esta propuesta escénica con textura poética, que tendrá una duración de sesenta minutos aproximadamente y tiene un toque dramático en algún momento, musical y algún atisbo de humor.

"Es un canto a la vida realmente. Es una mezcla de muchas cosas. Es una pieza muy contemporánea que hace un viaje por un montón de lugares y emociones. No hemos querido crear algo que sea etiquetable o encasillable, sino que hemos tratado de reflejar a lo largo del texto, la música y la danza, la personalidad del propio Félix. Sus poemas tenían esa nostalgia y esa oscuridad, pero las personas que le conocieron dicen que tenía una personalidad muy creativa, muy luminosa".

Eres un buen momento para morirme, que se espera circule con interés por todo el archipiélago por la importancia del personaje retratado en la obra, refleja la calidad de Casanova.

"Me llamó mucho la atención esa polaridad que vemos en su personalidad. Era un adolescente rebelde, divertido y espontáneo, cuentan, y luego en su obra no reflejaba esa personalidad sino que buceaba en esa sombra. Cuando lees sus poemas estás viendo a alguien totalmente diferente, con una profundidad y una madurez que cuesta creer corresponde a una persona de su edad. Esta obra pretende reflejar esa dualidad, dar una imagen más completa de lo que fue Félix, un adolescente en cuya obra literaria no aparece esa adolescencia", matizó.

Los expertos conocedores de la producción de Félix Francisco Casa nova, que destacan su genio poético y su rebeldía, lo consideran el Rimbaud español, en cuyo trabajo están presentes algunos rasgos surrealistas y otras influencias que reflejan su vasta cultura.

"A mi personalmente, cuando leí su obra, se me agarró a las tripas porque hay tanta verdad y un latido tan potente, tenía tanta intensidad y tanta pasión que se me agarraba al estómago, estaba sintiendo algo muy potente", confesó.

ficha técnica - 'Eres un buen momento para morirme'

Director: Fran Pedrianes

Autora texto: Patricia Figuero

Actores: Nuhr Jojo e Idaira Santana Dirección de actores: Enzo Scala

Bailarina: Sobeida Gómez

Música: Kike Perdomo

Composición: Paloma Peñarrubia

Visuales: Dea Wong Kan

Iluminación: Pedro Pérez