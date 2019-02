"Esta es una oportunidad para alcanzar mis sueños"

6:23 AM

D. Hernández, S/C de Tenerife

Un hueco en el corazón y en la retaguardia de las "Guerreras". El pasado domingo, Jackie Simpson (Carolina del Norte, 14/10/1994) disputó sus últimos minutos como jugadora del Granadilla Egatesa. Tardó en hacerse un hueco en el "once", eso sí, una vez que entró en los planes de Toni Ayala nadie la movió. Debutó un 12 de octubre de 2016 con la elástica blanquiazul; desde ahí hasta el pasado domingo disputó un total de 5.399 minutos como jugadora sureña.

"Me voy del Granadilla, pero me llevo un pedacito en mi corazón. Sé que dejo un hueco, pero tengo mucha confianza en mis compañeras; ahí quedan tres grandes centrales -Patri Gavira, Cindy García y Natalia Ramos- que pueden llegar hasta dónde se propongan", relata a El Día la zaguera desde tierras norteamericanas.

Entre los "muchos momentos" que vivió de blanquiazul siempre recordará la "victoria ante el Barça", rememora la que fuera autora del gol del triunfo ante las culés en la pasada campaña.

En estos días se somete a pruebas con el Washington Spirits, el interés del conjunto de la liga profesional llegó a través de una "recomendación. El nuevo técnico del Washington conocía a mi exentrenador y le preguntó acerca de una central y él me recomendó. También hablaron con Megan -Crosson-. Todo fue muy rápido, hablé con mi agente y enviamos vídeos y currículum", revela la de Carolina del Norte.

Simpson se aferra a esta oportunidad con la intención de alcanzar uno de sus "sueños" en base a la "continuidad" en un conjunto en el que pueda desempeñarse cerca de sus "amigos y familiares. Esto me hará crecer como persona y jugadora", indica. "Tengo muchas ganas y estoy ilusionada con esta posibilidad; estas oportunidades no siempre aparecen, por lo que debo aprovecharla. Estoy muy agradecida de que este equipo -Washington Spirits- me haya brindado esta oportunidad. Voy a dar el máximo de mí", refrenda la defensora.

La zaguera diestra, por el momento, no piensa en retornar a la Primera División Femenina de España, no obstante, apela a que "nunca se sabe lo que puede suceder", ya que no olvida el "crecimiento" que le ha aportado la Liga Iberdrola en su trayectoria como futbolista.

Si en su primer año disputó 19 encuentros, de los cuales 15 fueron como titular; en la pretérita campaña, fue de la partida en 29 de los encuentros que disputó el Egatesa, una lesión le impidió jugar los últimos cuatro encuentros de Liga -acabó jugando los tres compromisos de Copa de la Reina-. En la presente temporada, según reconoce la propia jugadora, ha alcanzado su "mejor momento" jugando 19 choques y anotando un gol. "El Granadilla Egatesa me brindó la posibilidad de aprender y crecer", subraya la primera jugadora norteamericana en arribar a la entidad presidida por Sergio Batista -fue la segunda americana, tras la costarricense Wendy Acosta-.

"Estoy muy emocionada de regresar a mi país de origen y traer conmigo algo de influencia española al fútbol de Estados Unidos", termina apuntando Jackie.

El conjunto blanquiazul, ante esta vacante en el centro de la zaga, empezará a buscar relevo de cara a la próxima temporada. La baja le dará más minutos a la capitana Cindy y a la lagunera Natalia.

