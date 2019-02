Trump dice que en lo único que Cohen no mintió fue en que no hubo colusión con Rusia

Madrid, Europa Press El presidente estadounidense, Donald Trump, ha destacado que su antiguo abogado Michael Cohen mintió en todo lo que declaró este miércoles ante una comisión de la Cámara de Representantes salvo cuando dijo que no hubo colusión con Rusia durante su campaña electoral.

"Mintió mucho", ha subrayado Trump al ser preguntado durante la rueda de prensa al término de su cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong Un, en Hanói por las declaraciones que hizo la víspera su antiguo abogado, que lamentó haber mentido al Congreso en el pasado sobre los "actos ilícitos" del mandatario.

El presidente ha indicado que intentó "ver todo lo que pudo" de la comparecencia de Cohen, "aunque estaba un poco ocupado", ha ironizado, en referencia a su cumbre con Kim, y ha lamentado que la sesión se hiciera coincidir con su importante encuentro. "Es algo terrible", ha lamentado, subrayando que "lo podrían haber hecho en otro momento".

Así las cosas, ha destacado que en lo único que no mintió Cohef fue en que "no hubo colusión". "¿Por qué no mintió en eso también?", se ha preguntado, reconociendo que le ha sorprendido que no lo hiciera.

Por otra parte, ha vuelto a denunciar que todo se enmarca en la "caza de brujas" de la que está siendo objeto y que no ha sufrido nunca ningún otro presidente. "Es algo malo para nuestro país", ha defendido.

"Lamento toda la ayuda y apoyo que le di en el camino", confió Cohen en su esperada declaración ante la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes. "Me avergüenza mi debilidad y equivocada lealtad, de las cosas que hice por Trump en un esfuerzo para protegerle y promocionarle", aseguró. "Es un racista, un estafador y un embustero", subrayó.

"Me avergüenza que opté por participar en ocultar los actos ilícitos de Trump en lugar de escuchar a mi propia conciencia", añadió el abogado, que aunque reconoció que mintió al Congreso sobre el proyecto de la Torre Trump en Moscú en el que trabajaba para el magnate éste no le ordenó expresamente que lo hiciera.

"Trump conocía y dirigió las negociaciones de la torre Trump Moscú durante la campaña y mintió sobre ello", sostuvo Cohen, que cree que lo hizo porque "nunca esperó ganar" las presidenciales. "La campaña para él siempre fue una oportunidad de marketing", ha resaltado su antiguo abogado.

No obstante, reconoció no tener pruebas directas de que Trump o su campaña se coordinaran con Rusia, algo que está investigando el fiscal especial Robert Mueller, pero sí tiene sospechas al respecto.

El abogado se refirió al encuentro que mantuvo en junio de 2016 el hijo del presidente, Donald Trump Junior, otros miembros de su campaña y una ciudadana rusa vinculada con el Kremlin que presuntamente había prometido información jugosa sobre Clinton.

Durante una reunión posterior de Trump, su hijo "se inclinó sobre su padre y en voz baja, que yo pude escuchar claramente, le dijo: 'La reunión está arreglada', a lo que Trump respondió, 'OK bien, mantenme informado'", ha relatado Cohen, que llegó a la conclusión de que se refería al citado encuentro porque "en el mundo de Trump, especialmente durante la campaña, nada pasaba sin la aprobación y conocimiento de Trump".

Por otra parte, aseguró que Trump sabía de antemano que Wikileaks iba a publicar los correos del Comité Nacional Demócrata que iban a resultar perjudiciales para su rival en las elecciones presidenciales, Hillary Clinton.