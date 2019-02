La capital y Arona, en emergencia habitacional

6:23 AM

El Día, S/C de Tenerife

"En estos momentos hay zonas de Tenerife, en concreto el área metropolitana y también el Sur de la Isla, especialmente en Arona, donde hay emergencia habitacional. Conseguir una vivienda o un alquiler de larga duración es tarea casi imposible", afirmó ayer el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo.

La patronal provincial celebró precisamente ayer, en la Sala MAC de Santa Cruz, una jornada profesional sobre la vivienda en Tenerife, donde se analizó con detalle el panorama actual del sector en la Isla.

Izquierdo también destacó que en el Sur de Tenerife en los últimos años se "ha producido un crecimiento poblacional y económico muy importante, que no se ha visto compensando con la construcción de viviendas sociales para acoger a los trabajadores que han venido de fuera. Esto ha provocado una emergencia habitacional".

El titular de Fepeco destacó que como consecuencia de las colas, se "ha propiciado una desvalorización de las propiedades en el Norte de Tenerife, así como una migración de los profesionales de esta zona al área metropolitana para evitar tanta pérdida de tiempo".

Óscar Izquierdo critica la lentitud de las oficinas técnicas en los municipios de la Isla

Otro de los problemas que resaltó Óscar Izquierdo es "el retraso de la administración. local. Las oficinas técnicas municipales no funcionan con la debida agilidad requerida, sobre todo porque tenemos un instrumento muy válido que es la Ley del Suelo, que no se puede desarrollar. No se cuenta con la estructura básica en los municipios para desarrollarla. En algunos municipios tenemos verdaderos cuellos de botella a la hora de conceder licencias, y eso impide que se construyan viviendas nuevas. La administración local deber ser más eficiente", comentó.