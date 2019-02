Agache pide ayuda al Diputado del Común por la obra de la TF-28

6:24 AM

J.A. Medina., Güímar

"No entendemos cómo, a pesar de nuestras demandas y tratándose de un núcleo urbano consolidado, el Cabildo no da marcha atrás en la ejecución de esta actuación y atiende no solo a los pronunciamientos de la normativa vigente (Ley de Carreteras y código de circulación), sino a los vecinos cuyos derechos se están viendo vulnerados ante la intransigencia de una Administración pública, el área de Carreteras del Cabildo", señalan los vecinos de Agache al Diputado del Común, ante quien piden amparo por la intervención que la Institución insular realiza en la carretera general del Sur.

Las asociaciones de vecinos de Agache plantean a Rafael Yanes que medie ante el Cabildo "para lograr la paralización de la actuación", que se acomete "desde el túnel que nos separa de Fasnia hasta las primeras casas de El Escobonal". En esos tres kilómetros de la TF-28 "se han sustituido las biondas por malecones, lo cual supone una merma de la seguridad vial tanto para los conductores como para los peatones, que no pueden caminar por los márgenes de la carretera y se ven obligados a invadir la calzada debido a la inexistencia de aceras". Sin olvidar la importante cantidad de ciclistas que transitan la misma.

Agache demanda "que se proceda a la definición de arcenes y a la dotación de aceras en los márgenes de la TF-28 y que se estudie la posibilidad de ensanchar algunos puentes estrechos, por los que actualmente no pueden pasar vehículos largos".

El rechazo de estas peticiones en forma de continuación de las obras causa la convocatoria de una manifestación este sábado.