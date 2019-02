Santa Cruz tiene nueva ordenanza municipal aprobada hace unos días. No se permiten bicis por las aceras (ya era hora), queda prohibido mendigar, hacer juegos malabares en semáforos y que te limpien el cristal del coche con mirada asesina si te niegas. A los aparcacoches se les viene abajo el chiringuito. Se acabó exigir el eurito. Alguno me llegó a confesar que hacía 100 euros diarios. Luego hay licenciados universitarios cobrando 1.200 euros mensuales. Motivación pura.

Tendrá que apagar el motor desde que aparque. Nada de coche en marcha. Los vehículos que atufen con humo negro, los del escape suelto, serán multados. Ayer pregunté a dos gorrillas. Me dijeron que no se largan, que venga la policía a echarlos (con la caja diaria ganan más que los agentes). Los de los malabares han desaparecido. Los que vendan productos varios sin autorización se tienen que pirar. Y lo de los que piden con el cartón o vaso plástico en mano, también. A ver cómo lo manejan. Hay mafias dedicadas a la mendicidad.

En sí, parecen razonables estas medidas, más allá de considerar que mucha gente come de todo esto. Sobreviven con dinero negro. El problema es el de siempre, ¿se cumplirá todo esto? ¿Quién le pone el cascabel al gato? No sé yo si la Policía Local estará para estos trotes. Ya tienen bastante. Me da que no hay cama pa tanta gente. Veremos.